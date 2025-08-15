DJ PTA-News: QLUPOD AG: Kooperation mit Medicare AG stärkt Marktpräsenz in der Schweiz

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

QLUPOD AG: Kooperation mit Medicare AG stärkt Marktpräsenz in der Schweiz

[ PDF ]

Herisau (pta000/15.08.2025/19:30 UTC+2)

Herisau, Schweiz - 15.08 2025 - Die Qlupod AG (www.qlupod.com) freut sich bekannt zu

geben, dass die Medicare AG den QluPod in ihr Sortiment aufgenommen hat. Diese

strategische Partnerschaft stellt einen wichtigen Meilenstein für die Verfügbarkeit und

Sichtbarkeit des innovativen Health-Communicators im Schweizer Markt dar.

Die Medicare AG zählt zu den führenden Anbietern von Gesundheits- und Pflegeprodukten in

der Schweiz und ist bekannt für ihr qualitativ hochwertiges Sortiment. Durch die Aufnahme

des QluPod profitieren sowohl Fachhändler als auch Endkunden von einem vereinfachten

Zugang zu modernster Telemedizin-Technologie.

"Die Zusammenarbeit mit Medicare ist für uns von grosser strategischer Bedeutung. Wir

teilen die Vision, Gesundheitslösungen zu bieten, die den Alltag der Menschen nachhaltig

verbessern. Dank der starken Marktposition von Medicare erreichen wir nun noch mehr

Kunden in der Schweiz und können gemeinsam die Sichtbarkeit des QluPod deutlich

steigern", erklärt Nikola Trajanov, Interim CEO und Partner der Qlupod AG.

Der QluPod bietet eine All-in-One-Lösung für die mobile Gesundheitsüberwachung, darunter

EKG, Blutsauerstoff, Herzfrequenz, Temperatur und Blutdruck. Er ersetzt damit gleich

mehrere einzelne Messgeräte und sollte als zentrales Gesundheits-Tool in keinem Haushalt

fehlen. Durch seine einfache Handhabung und die sichere Anbindung an medizinische

Fachkräfte unterstützt er eine effizientere, patientenorientierte Versorgung, besonders

hilfreich für ältere Menschen, chronisch Erkrankte, aber ebenso für gesundheitsbewusste

Personen jeden Alters.

Über Qlupod AG:

Qlupod AG ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Telemedizin, das Lösungen

entwickelt, die eine effiziente und kostengünstige Patientenversorgung ermöglichen. Mit dem

QluPod und den dazugehörigen Softwarelösungen arbeitet das Unternehmen daran, die

Gesundheitsversorgung der Zukunft zu gestalten. Die Produkte richten sich an

Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte und private Nutzer, die ihre

Gesundheit eigenständig überwachen möchten. Weitere Informationen unter

www.qlupod.com.

Haftungsausschluss:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf

von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten

sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben",

"schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen

gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige

Erwartungen und Annahmen der Qlupod AG zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen

Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die Qlupod AG nach bestem Wissenvorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer

vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Qlupod AG liegen. Es sollte

berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von

den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und

Entwicklungen abweichen können.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: QLUPOD AG Bahnhofstrasse 23 9100 Herisau Schweiz Ansprechpartner: Nikola Trajanov Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: ir@qlupod.com Website: qlupod.com ISIN(s): CH1222316429 (Aktie) Börse(n): - Weitere Regelmaessige Kursfeststellung Schweiz Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755279000129 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2025 13:30 ET (17:30 GMT)