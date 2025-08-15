DJ PTA-News: QLUPOD AG: Kooperation mit Medicare AG stärkt Marktpräsenz in der Schweiz
QLUPOD AG: Kooperation mit Medicare AG stärkt Marktpräsenz in der Schweiz
Herisau (pta000/15.08.2025/19:30 UTC+2)
Herisau, Schweiz - 15.08 2025 - Die Qlupod AG (www.qlupod.com) freut sich bekannt zu
geben, dass die Medicare AG den QluPod in ihr Sortiment aufgenommen hat. Diese
strategische Partnerschaft stellt einen wichtigen Meilenstein für die Verfügbarkeit und
Sichtbarkeit des innovativen Health-Communicators im Schweizer Markt dar.
Die Medicare AG zählt zu den führenden Anbietern von Gesundheits- und Pflegeprodukten in
der Schweiz und ist bekannt für ihr qualitativ hochwertiges Sortiment. Durch die Aufnahme
des QluPod profitieren sowohl Fachhändler als auch Endkunden von einem vereinfachten
Zugang zu modernster Telemedizin-Technologie.
"Die Zusammenarbeit mit Medicare ist für uns von grosser strategischer Bedeutung. Wir
teilen die Vision, Gesundheitslösungen zu bieten, die den Alltag der Menschen nachhaltig
verbessern. Dank der starken Marktposition von Medicare erreichen wir nun noch mehr
Kunden in der Schweiz und können gemeinsam die Sichtbarkeit des QluPod deutlich
steigern", erklärt Nikola Trajanov, Interim CEO und Partner der Qlupod AG.
Der QluPod bietet eine All-in-One-Lösung für die mobile Gesundheitsüberwachung, darunter
EKG, Blutsauerstoff, Herzfrequenz, Temperatur und Blutdruck. Er ersetzt damit gleich
mehrere einzelne Messgeräte und sollte als zentrales Gesundheits-Tool in keinem Haushalt
fehlen. Durch seine einfache Handhabung und die sichere Anbindung an medizinische
Fachkräfte unterstützt er eine effizientere, patientenorientierte Versorgung, besonders
hilfreich für ältere Menschen, chronisch Erkrankte, aber ebenso für gesundheitsbewusste
Personen jeden Alters.
Über Qlupod AG:
Qlupod AG ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Telemedizin, das Lösungen
entwickelt, die eine effiziente und kostengünstige Patientenversorgung ermöglichen. Mit dem
QluPod und den dazugehörigen Softwarelösungen arbeitet das Unternehmen daran, die
Gesundheitsversorgung der Zukunft zu gestalten. Die Produkte richten sich an
Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte und private Nutzer, die ihre
Gesundheit eigenständig überwachen möchten. Weitere Informationen unter
www.qlupod.com.
Haftungsausschluss:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf
von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten
sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben",
"schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen
gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige
Erwartungen und Annahmen der Qlupod AG zum Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen
Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die Qlupod AG nach bestem Wissenvorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer
vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Qlupod AG liegen. Es sollte
berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von
den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und
Entwicklungen abweichen können.
Aussender: QLUPOD AG Bahnhofstrasse 23 9100 Herisau Schweiz Ansprechpartner: Nikola Trajanov Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: ir@qlupod.com Website: qlupod.com ISIN(s): CH1222316429 (Aktie) Börse(n): - Weitere Regelmaessige Kursfeststellung Schweiz Handelsplätze:
