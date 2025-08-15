OnlyFans wirklich 8 Mrd. USD wert? SUBBD macht es richtig!

Neueste Berichte deuten darauf hin, dass OnlyFans auf einen Wert von 8 Mrd. USD kommt. Da eine Plattform für die Vermittlung zwischen Kreativschaffenden und ihren Fans eine solche Bewertung erzielt, stellt sich die Frage, wie hoch die neuartige Web3-Plattform SUBBD mit ihren künstlichen Intelligenzen bewertet werden sollte.

Sie hat deutlich mehr als nur eine Vermittlung im Angebot. Mithilfe der Technologie werden etwa die Eigentumsrechte und die Skalierbarkeit gesichert sowie gleichzeitig Tools bereitgestellt, welche die Content-Ersteller in den Mittelpunkt stellen und auf zwei disruptiven Technologien basieren: künstliche Intelligenzen und Blockchains.

Dabei erhalten die Content-Ersteller die vollständige Kontrolle über ihre Marke und den Workflow. Währenddessen bekommen die Fans eine noch persönlichere Verbindung zu den Kreativschaffenden, welche sie unterstützen.

Ein Großteil der Konkurrenz der Creator-Subscriber-Economy hat bisher noch nicht mit SUBBD mithalten können. Genau dies macht die Plattform auch zu einer besonders heißen Chance für Investoren.

Sobald die Anleger erst einmal den Wert der Anwendung erkannt haben, dürfte sich dies auch schnell bei den Preisen zeigen, wobei vergleichbare Niveaus wie OnlyFans erreicht werden könnten.

Noch können sich Interessierte über den Vorverkauf von SUBBD besonders früh in dem Projekt mit einem Vorteilspreis positionieren. So werden die SUBBD-Coins in der aktuellen Phase noch für die nächsten 19 Stunden für 0,056175 USD angeboten.

Content-Ersteller wählen für sich die beste Plattform

Als der OnlyFans-Gründer Leonid Radvinsky die Verhandlungen über den Verkauf seiner Plattform aufnahm, wurde der Wert dieser auf 8 Mrd. USD geschätzt. Mit einem Umsatzmultiplikator von 1,2 auf den Bruttoumsatz von 6,6 Mrd. USD im Jahr 2023 scheint dieser Preis jedoch nur schwer rechtfertigbar zu sein.

REPORT: OnlyFans brought in $1.7 billion more than NBA player salaries according to a new report from Sportskeeda.



In the 2023 year, OF creators made a whopping $6.6 billion.



The NBA players on the other hand, which includes star players like LeBron James and Steph Curry,… pic.twitter.com/0v3SjE0lAG - Collin Rugg (@CollinRugg) September 13, 2024

Dies lässt darauf schließen, dass die Investoren in die langfristige Dominanz, die Marke und den Cashflow der Plattform vertrauen, um solche Bewertungen rechtfertigen zu können. Zwar erzielt sie weiterhin hohe Einnahmen, ohne jedoch wirkliche Innovationen hervorzubringen, sodass sie eher wie ein modernes Nokia wirkt.

Die Positionierung ist stark, jedoch nicht auf die künftigen Entwicklungen vorbereitet. Schließlich geht das Zeitalter des Web2 langsam zu Ende. Für einen Massenexodus wird nicht viel gebraucht, wenn sich die Content-Ersteller erst einmal bewusst sind, dass ihre Präsenz und ihre Einnahmen von der Plattform abhängen sowie über Nacht verschwinden können.

So erlebte etwa Bonnie Blue ihre Sperrung von OnlyFans, bevor sie ihre neueste Szene veröffentlichen konnte.

Bonnie Blue has been permanently banned from OnlyFans over her planned 'petting zoo' stunt in a glass box pic.twitter.com/gC4jxhH32V - FearBuck (@FearedBuck) June 12, 2025

Somit verlor sie ihr hohes Einkommen von rund 2 Mio. USD pro Monat. Denn die Content-Ersteller konkurrieren meist um den größten Schockwert, um auf diese Weise besonders viele Klicks und Abonnenten zu erhalten, da es ansonsten schwerfällt.

Aber auch bei der Vermarktung über Instagram oder YouTube sind Risiken verbunden. Denn selbst jugendfreie Inhalte können in manchen Fällen bereits die Richtlinien der Plattform überschreiten und zu einer Sperrung führen. Daher stellt sich die Farge, wie sie sonst genügend Geld verdienen sollen.

Sogar erfolgreiche Content-Ersteller müssen 20 % ihres Einkommens an die Plattformen abgeben. Jedoch kann der Anteil auch auf bis zu 70 % betragen, sofern man Manager und Agenturen berücksichtigt werden, welche sich um Inhalte, Marketing und Kommunikation kümmern.

Deswegen schauen sich diese sich nun auch verstärkt nach Alternativen um. Zudem sehnen sie sich nach einer größeren Kontrolle. Somit werden sich künftig die Plattformen durchsetzen, welche die Bedürfnisse am besten erfüllen.

Aktuell verzeichnet OnlyFans mehr als 3,5 Mio. aktive Content-Ersteller. Im November 2024 und im Februar 2025 kam es jedoch zu einem Rückgang um 170.000 Kreativschaffende. Im Januar dieses Jahres wurden dann weitere 200.000 Profile erstellt. Ein solcher Kontrast zeigt die zunehmende Zurückhaltung unter den Content-Erstellern.

Auch nur ein Bruchteil von den erfolgreichen Nutzern von OnlyFans könnte sich für SUBBD bezahlt machen. Zudem dürften sie angesichts des attraktiveren Angebots über die Zeit zunehmend abwandern.

SUBBD soll die Belastungen für die Content-Ersteller verringern und sie von den Lasten des Web2 befreien. Denn die Plattform wurde von Grund auf an so gestaltet, dass sie die Kreativschaffenden und ihre Fans in den Mittelpunkt stellt.

Zwar ist die Nutzerbasis von SUBBD noch kleiner als die von OnlyFans, jedoch könnten ihre Vorteile wie On-Chain-Eigentumsrechte, flexible Monetarisierung und auf KI und Blockchain-Technologie basierende Tools langfristig ein noch größeres Publikum erreichen.

SUBBD vereinfacht Erstellung, optimiert Auffindbarkeit und gestaltet Einnahmen fairer

Die Kreativschaffenden wollen nicht länger zusehen, wie die Plattformen die Regeln diktieren und die meisten Gewinne für sich selbst behalten. Deshalb will SUBBD nun dafür sorgen, dass sie künftig mehr von ihren Einnahmen behalten, ihr Publikum direkt erreichen und etwas Bleibendes aufbauen.

Einer der größten Vorteile liegt darin, dass ein Großteil der regulären Arbeit von den künstlichen Intelligenzen übernommen wird, was ansonsten viel Zeit gekostet hat. So werden beispielsweise die Bilder und Videos der Künstler automatisch mit passenden Tags versehen, was über Florence-2 und Tag2Text geschieht.

Ebenso ist eine Transkription von Audioinhalten möglich, wofür Whisper verwendet wird. Auf diese Weise lassen sich alle Inhalte basierend auf Thema, Stimmung und so weiter filtern. Zeitgleich ersparen sich die Content-Ersteller die Mühe für das manuelle Hinzufügen der Metadaten und Untertitel.

Stattdessen werden alle Inhalte automatisch organisiert, auffindbar und bereit zum Generieren von Einnahmen. Somit sind die Kreativschaffenden auch nicht mehr so auf die Viralität und den Schock angewiesen, um überhaupt genügend Einnahmen zu erwirtschaften. Stattdessen vereinfacht SUBBD den Prozess mit intelligenteren und absichtsbasierten Suchen anstelle von Algorithmen oder Trends.

Ein weiteres Tool ist der digitale Assistent AI Creator Chat. Dieser soll den Tonfall und den Stil der verschiedenen Künstler widerspiegeln und kann mit den Fans interagieren, ohne dass die Content-Ersteller selbst dafür anwesend sein müssen. Somit ist es ein skalierbarer Dienst, der dennoch authentisch Unterhaltungen ermöglicht.

Anstelle von Plattform- und Agenturgebühren im Umfang von bis zu 70 % bei OnlyFans, hat sich das Team von SUBBD für eine Pauschalgebühr in Höhe von 20 % entschieden. Über diese werden alle Kosten wie für die Infrastruktur, die KI-Dienste und mehr abgedeckt. Zudem kommen bald noch weitere Funktionen hinzu, mit denen die Einnahmen zuverlässiger sein sollen.

Wer den OnlyFans-Ausstieg verpasst hat, sollte sich nicht den SUBBD-Einstieg entgehen lassen

Sobald erst einmal mehr Content-Ersteller von OnlyFans abwandern, werden vor allem diejenigen profitieren, welche sich zu Beginn mit ihrem Investment für den künftigen Marktführer entschieden haben - der wirklich die Interessen der Kreativschaffenden und ihrer Fans erfüllt.

Nicht jeder schafft einen Exit mit 8 Mrd. USD. Allerdings beginnt so etwas durch die Wahl der richtigen Infrastruktur. SUBBD ist schon live und erreicht über 2.000 Content-Ersteller, welche die neuartigen Tools für die Verwaltung von Inhalten, die Kundeninteraktionen und zum Verdienen ohne Intermediäre verwenden können.

Der native SUBBD-Coin übernimmt verschiedene Funktionen wie Gebührenzahlungen, Trinkgelder, Staking, Inhaltsfreischaltung und Governance. Daher baut er auch auf dem Wachstum der Plattform und nicht nur einem Hype auf.

Mit SUBBD ist man den Veränderungen einen Schritt voraus. Dies können Sie über den Vorverkauf tun, wofür Sie einfach die Website des Projektes öffnen und anschließend eine Wallet mit dieser verbinden. Anschließend können Coins mit ETH, BNB, USDT und Bankkarte bezahlt werden. Eine besonders gute Erfahrung bei Presales bietet die Best Wallet.

Ebenso lassen sich die SUBBD-Coins für ein passives Einkommen von 20 % pro Jahr staken. Verpassen Sie keine Ankündigungen des Projektes , indem Sie diesem auf X, Instagram und Telegram folgen.

