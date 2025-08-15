Mit dem Upgrade der Cloud-Gaming-Lösung können Entwickler dank sofortigem Zugriff, intelligenterer Kampagnen und vollständiger Kontrolle über Spieletests ohne Downloads und Installationen mehr Spieler zu zahlenden Kunden machen

Xsolla, ein globales Handelsunternehmen, das Entwickler bei der Einführung, dem Wachstum und der Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, hat heute Spieletests als neuen Schwerpunkt seiner Cloud-Gaming-Lösung angekündigt. Die aktualisierte Cloud-Gaming-Lösung wurde entwickelt, um Entwicklern und Publishern bei der Steigerung ihrer Sichtbarkeit, der Akquise von Spielern und deren Konversion zu helfen. Durch sofortigen Spielzugang, Leistungsüberwachung in Echtzeit und flexible Pay-to-Play-Modelle schließt sie die Lücke zwischen Marketing und Monetarisierung.

Der Markt für Cloud-Gaming wird zunehmend wettbewerbsintensiver und soll Prognosen zufolge bis 2025 weltweit einen Umsatz von über 10,4 Milliarden US-Dollar erreichen. Angesichts dieses Wachstums suchen Entwickler nach skalierbaren und kostengünstigen Möglichkeiten, um vor und nach der Spielveröffentlichung das Interesse der Spieler zu wecken. Mit über 19.000 neuen Spielen, die allein 2024 auf Steam hinzugefügt wurden, ist es wichtiger denn je, sich von der Masse abzuheben und sichtbar zu sein. Die aktualisierte Cloud-Gaming-Lösung von Xsolla stellt sich genau diesen Herausforderungen, indem sie Spielern eine unkomplizierte Möglichkeit bietet, Spiele direkt im Browser auszuprobieren. Publisher können dieses Engagement durch In-Stream-Käufe, den Verkauf von Spielschlüsseln und direkte Weiterempfehlungen monetarisieren.

Spieler können ein Spiel über die Schaltfläche "Play now" oder einen Deep-Link auf x.la/cloud-gaming sofort starten, ohne Downloads oder Installationen. Über unsere Funktion "Play Before You Buy" haben Spieler die Möglichkeit, das Spiel bis zu 15 Minuten lang in einer Cloud-Streaming-Session zu testen, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Die Option, die Spiele erst auszuprobieren, unterstützt die Pay-as-you-go-Monetarisierung und den Kauf der Vollversion über den direkten Verkauf von Keys. Die Funktion ist über das In-Stream-Overlay verfügbar und unterstützt Plattformen wie Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und Epic Games.

Die wichtigsten Vorteile von Xsolla Cloud Gaming Trials:

Sofortiger Zugriff auf das Spiel: Mit nur einem Klick können Demoversionen im Browser gestartet werden, eine Installation ist nicht erforderlich.

Flexible Monetarisierungsmodelle: Unterstützung für Play-before-you-buy, Pay-as-you-go und Direktverkauf von Schlüsseln.

Kontrolle durch den Herausgeber: Volle Kontrolle über Daten, Spieler-Journeys und die Performance Ihrer Kampagnen.

Marketing-Attribution: Verfolgung von Interaktionen, Empfehlungsquellen und Konversionen in Echtzeit.

Kontrollierte Distribution: Whitelisting-Tools für Medienzugriff, VIP-Demos oder phasenweise Kampagnenstarts.

Globale Reichweite bei geringeren Kosten: Die Direct-to-Consumer- und Xsolla Mall-Distribution senken die Akquisitionskosten.

"Mit Cloud Gaming Trials haben wir eine beeindruckende Möglichkeit geschaffen, Marketingkampagnen in messbare Sales-Engines zu verwandeln", so Chris Hewish, President bei Xsolla. "Man muss nicht mehr auf eine Wunschliste oder eine Installation warten, denn wir bieten Spielern sofortigen Zugriff auf ihre Lieblingsspiele, während Entwickler die volle Kontrolle darüber behalten, was als Nächstes geschieht."

Cloud Gaming Trials ist ideal für den Aufbau einer Community vor der Markteinführung eines Spiels und um das Interesse nach der Markteinführung wieder zu wecken. Studios können Demos im Cloud-Store von Xsolla listen, um schon früh Interesse zu wecken und die Konversionsrate zu steigern. Nach der Veröffentlichung des Spiels können Publisher dieselben Tools nutzen, um Testversionen zur Verfügung zu stellen, die Click-through-to-Purchase-Rate nachzuverfolgen und das Targeting der Kampagne basierend auf der Performance anzupassen. Durch die Kombination von flexibler Monetarisierung und verwertbaren Daten können Entwickler ihre Marketingausgaben optimieren und ein effektives Wachstum ihrer Spielerbasis erzielen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Marktplätzen, auf denen die Sichtbarkeit abhängig von Algorithmen ist und nur begrenzte Analysefunktionen zur Verfügung stehen, bekommen Kreative mit Xsolla Cloud Gaming Trials die Kontrolle über die Sichtbarkeit ihrer Produkte und ihre Daten zurück. Über die Plattform können Teams Whitelist-Demos für die Presse, Partner oder Influencer bereitstellen und so gezielte Werbeaktionen starten, die nicht für die breite Öffentlichkeit sichtbar sind.

Xsolla bietet Entwicklern, Studios und Publishern die Möglichkeit, mit Cloud Gaming Trials die Konversionsrate zu steigern, mehr Spieler zu erreichen und die Durchführung von Kampagnen zu optimieren.

Um Ihr Spiel im Xsolla Cloud Store zu starten oder zu listen, besuchen Sie x.la/cloud-gaming oder kontaktieren Sie das Xsolla Publisher-Team.

Eine vollständige Liste der Verbesserungen und Entwicklertools ist verfügbar unter: xsolla.pro/rws25cloudgaming

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis hin zu AAA-Unternehmen arbeiten viele Firmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von seiner Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, hat sich Xsolla der Mission verschrieben, Chancen zusammenzubringen und Entwicklern kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com.

