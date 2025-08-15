Bitcoin fällt unter 119.000 Dollar: Inflationsdaten sorgen für Verkaufsdruck

Der Bitcoin-Kurs verzeichnete in den vergangenen 24 Stunden einen Rückgang von etwa 2,2 Prozent und fiel auf rund 118.957 US-Dollar. Nach dem kurzzeitigen Erreichen eines neuen Allzeithochs folgte schnell erhöhter Verkaufsdruck, der zu einem deutlichen Rücksetzer führte. Die Ursachen für diesen Rückgang liegen in einer Kombination aus makroökonomischen Faktoren, technischen Widerständen und Liquidationen im gehebelten Handel.

Inflationsdaten belasten Bitcoin-Kurs erheblich

Die Veröffentlichung des US-Erzeugerpreisindex (PPI) für Juli war einer der Haupttreiber für den jüngsten Preisrückgang. Die Preise stiegen um revidierte 0,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat, deutlich stärker als erwartet, und sind auf dem Weg zu ihrem größten monatlichen Anstieg seit Juni 2022. Dieser Anstieg schürte die Befürchtungen der Investoren, dass die Inflation hoch bleiben könnte, und führte zu einer Neubewertung der Erwartungen an die Geldpolitik.

Auf der technischen Seite hatte Bitcoin zuvor versucht, den Widerstand bei 124.457 US-Dollar zu durchbrechen, scheiterte jedoch. Diese erfolglosen Versuche führten zu Verkaufsaufträgen und einem massiven Rückgang, der Bitcoin unter das wichtige 23,6% Fibonacci-Niveau bei 118.859 US-Dollar drückte. Der RSI im 1-Stunden-Chart, der überkaufte Niveaus über 65 erreicht hatte, ist seitdem auf knapp unter 45 gefallen, was eine erhebliche Schwächung der Kaufkraft signalisiert.

Liquidationswelle verstärkt Abwärtsbewegung

Ein weiterer bedeutender Faktor für den aktuellen Druck war die Rekordzahl an Liquidationen auf den Derivatemärkten. Geschätzte 1 Milliarde US-Dollar an Long-Liquidationen wurden in den letzten 24 Stunden während des Rückgangs ausgelöst, was die Verkaufsdynamik weiter verstärkte. Davon waren 177 Millionen US-Dollar allein auf gedeckelte Bitcoin-Long-Positionen bezogen.

Trotz dieser Belastung liegt der Finanzierungszins immer noch bei bescheidenen +0,0078%, was impliziert, dass trotz der aktuellen Korrektur ein Aufschwung möglich ist, sollten mehr Händler weiterhin auf einen Preisanstieg wetten. Das offene Interesse an Futures-Kontrakten steigt ebenfalls, was auf höhere Aktivität und neue Positionen hinweist, insbesondere auf der Short-Seite.

Bitcoin Hyper Presale bietet innovative Alternative

Der Bitcoin Hyper-Vorverkauf entwickelt sich zu einem der interessanteren Projekte in der aktuellen Krypto-Landschaft. Das Projekt versucht, die Unzulänglichkeiten der Bitcoin-Blockchain mit klassischer Integration moderner Technologien und innovativer Mechanismen zu beheben, um einen schnelleren und kostengünstigeren Ansatz zu bieten, der gleichzeitig energieeffizient ist.

Besonders hervorzuheben ist die Verbindung bewährter Eigenschaften der Bitcoin-Technologie mit einzigartigen Merkmalen wie produktbezogenen Smart-Contract-Fähigkeiten und einem grünen Konsensmechanismus. Investoren, die sich jetzt am Vorverkauf beteiligen, haben die Chance, zu den ersten Unterstützern zu gehören und potenzielle Wertsteigerungen vor der Listung an großen Börsen zu erleben. Der Kauf ist unkompliziert gestaltet - nach der Registrierung auf der offiziellen Website und Einrichtung einer kompatiblen Wallet können Interessierte direkt in die Vorverkaufstoken investieren.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

