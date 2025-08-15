ETH-Rally setzt sich fort: Diese Altcoins profitieren am stärksten

Ethereum zeigt derzeit eine bemerkenswerte relative Stärke gegenüber Bitcoin und hat sich im direkten Handelspaar klar behauptet. In der vergangenen Woche legte ETH um rund 20 Prozent zu, während Bitcoin nur etwa 2 Prozent gewinnen konnte. Auf Sicht von drei Monaten stieg Bitcoin um 15 Prozent, Ethereum hingegen um beeindruckende 86 Prozent - der höchste Wert unter den Top 20 des Kryptomarkts. Diese Entwicklung bestätigt die Einschätzung vieler Analysten, dass aktuell eine Ethereum-Saison läuft, in der Kapital gezielt in den ETH-Sektor fließt.

Top-Performer mit höchsten Beta-Werten zu Ethereum

Laut einer neuen Studie von Coinbase weisen aktuell drei Altcoins die höchsten Betas gegenüber Ethereum auf: ENA (Ethena) mit 1,60, LDO (Lido DAO) mit 1,52 und ARB (Arbitrum) mit 1,37. Ein Beta-Wert über 1,0 bedeutet, dass sich der Kurs in der Regel stärker als Ethereum selbst bewegt - diese sogenannten "Ethereum-Betas" können Layer-2-Netzwerke, DeFi-Protokolle oder Infrastrukturanbieter sein.

ENA ist ein auf Stablecoin-Infrastruktur fokussiertes Projekt, LDO dominiert den Liquid-Staking-Markt für Ethereum und ARB ist eine führende Layer-2-Skalierungslösung. Besonders Lido DAO profitierte im laufenden Monat deutlich vom ETH-Anstieg mit einem Plus von 58 Prozent. Für Trader sind solche Tokens interessant, da sie in einer Ethereum-Hausse oft überproportional steigen und somit eine Hebelwirkung auf den Ethereum-Trend bieten können.

Snorter Trading-Bot startet Multi-Chain-Presale

Phasen starker Altcoin-Performance ziehen erfahrungsgemäß Kapitalströme und hohe Handelsvolumina an. In solchen Marktumfeldern können sich Kurse innerhalb weniger Stunden deutlich bewegen. Automatisierte Lösungen wie der Trading-Bot Snorter setzen genau hier an - anstatt manuell auf jede Kursveränderung zu reagieren, übernimmt der Bot die Ausführung, analysiert Liquiditätspools in Echtzeit und handelt unmittelbar, sobald sich ein günstiges Setup ergibt.

Aktuell ist Snorter im Solana-Ökosystem beheimatet, wo er mit optimierter Ordergeschwindigkeit und privaten RPC-Verbindungen agiert. Die Entwickler verfolgen jedoch eine Multi-Chain-Strategie: Neben Solana sollen künftig auch Ethereum und weitere Layer-1-Netzwerke integriert werden. Kern des Systems ist der SNORT-Token, der nicht nur Handelsgebühren senkt, sondern auch Premium-Funktionen freischaltet. Der Einstieg erfolgt aktuell noch über den laufenden Presale zum niedrigsten Preis, mit Unterstützung für Zahlungen in SOL, ETH, BNB, USDT, USDC sowie per Kreditkarte. Das bereits verfügbare Staking bietet attraktive Renditen von rund 140 Prozent APY.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.