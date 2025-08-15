Bitcoin-Dominanz bricht ein: Altcoin-Saison 2025 nimmt Fahrt auf

Die Anzeichen für eine beginnende Altcoin-Saison verdichten sich im Jahr 2025. Als entscheidender Indikator gilt der Rückgang der Bitcoin-Dominanz unter die Marke von 60 Prozent - ein Niveau, das bereits im vorherigen Bullrun eine wichtige Rolle spielte. Dieses Signal deutet auf eine Kapitalverlagerung von Bitcoin zu anderen Kryptowährungen hin, wobei Ethereum derzeit als primärer Treiber der Marktbewegung fungiert. Die Spot-ETFs ziehen beträchtliche Investitionen an und lenken das Interesse institutioneller Anleger zunehmend auf den zweitgrößten Coin im Kryptomarkt.

Ethereum durchbricht entscheidende Marken

Aus charttechnischer Sicht spielt die 4.500-US-Dollar-Marke bei Ethereum eine entscheidende Rolle. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte den Weg zum bisherigen Allzeithoch von rund 4.800 US-Dollar ebnen. Bemerkenswert ist, dass viele Altcoins aus den Top 100 diese Bewegung bisher nicht nachvollzogen haben und weiterhin nahe ihrer langfristigen Tiefststände handeln.

Zu den treibenden Faktoren hinter der Ethereum-Stärke gehört unter anderem Donald Trumps Gesetzesinitiative, die Stablecoins auf der Ethereum-Blockchain stärkt und den Kapitalzufluss in diese Produkte beschleunigt. Zusätzlich planen einige große Unternehmen, dem Vorbild von Strategy bei Bitcoin zu folgen und erhebliche Mengen an Ethereum zu akkumulieren - teilweise im Umfang von bis zu 40 Prozent des gesamten Angebots.

Markt steht vor der "Banana Zone"

Bei einem Ausbruch könnte der Altcoin-Markt in die sogenannte "Banana Zone" eintreten, in der Kurse täglich zweistellige Zuwächse verzeichnen können. Historische Muster zeigen, dass Kapital zunächst in große Coins fließt und dann stufenweise in kleinere Projekte wandert - ein Prozess, der typischerweise die heftigsten Altcoin-Seasons hervorbringt.

Die allgemeine Marktstimmung unterstützt dieses Szenario: Die Suchanfragen zu Kryptowährungen nehmen zu, während die Geldmenge (M2 Money Supply) in den USA ein neues Allzeithoch erreicht. Gleichzeitig erwarten Marktteilnehmer mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Zinssenkung der US-Notenbank im September. Während wir uns aktuell noch eher in einer "Ethereum Season" befinden, sind die Weichen für eine umfassende Altcoin-Rallye bereits gestellt.

TOKEN6900 Presale sammelt 2 Millionen Dollar

TOKEN6900 wird als inoffizieller Nachfolger von SPX6900 gehandelt - einem Meme-Coin, der mit satirischem Bezug auf den S&P 500 von einem Tief bei 0,001318 US-Dollar um über 130.000 Prozent auf ein Allzeithoch von 2,27 US-Dollar kletterte und selbst Kleininvestoren zu Millionären machte. Der laufende Presale hat bereits 2 Millionen US-Dollar bei einem Hardcap von 5 Millionen eingesammelt und bietet noch 14 Tage die Möglichkeit zum Einstieg, bevor der Preis in der nächsten Stufe angehoben wird.

Mit einem aktuellen Preis von 0,00695 US-Dollar erinnert TOKEN6900 stark an die Frühphase seines Vorgängers. Das Projekt setzt auf humorvolle Tokenomics, bei denen Entwickler lediglich 6.900 Coins erhalten, die für fünf Jahre gesperrt sind. Zusätzlich bietet TOKEN6900 ein Staking-Programm mit 34 Prozent APY. Für risikofreudige Krypto-Trader vereint das Projekt humorvolle Markenidentität, begrenzte Verfügbarkeit und hohe Renditeversprechen - genau die Zutaten, die in der Meme-Coin-Szene für schnelle Kursbewegungen sorgen können.

