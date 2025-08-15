Best Wallet integriert Solana, BTC-Swaps und Gamifizierung

Die führende nicht verwahrende Best Wallet, die erst kürzlich von WalletConnect ausgezeichnet wurde, hat nun angekündigt, dass sie fortan ebenfalls die Solana-Blockchain und BTC-Swaps unterstützen wird.

Somit können die Nutzer jetzt auch Solana-Wallets erstellen sowie SOL und andere Solana-basierte Kryptowährung über die digitale Geldbörse versenden, empfangen, kaufen und tauschen.

Bei Solana handelt es sich basierend auf der Anzahl von täglichen Transaktionen um eine der am häufigsten verwendeten Chains, was vor allem auf ihre hohe Geschwindigkeit und Kosteneffizienz zurückzuführen ist.

Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass sie sich für viele Anwendungsfälle wie DeFi, KI und Memecoins zu einer favorisierten Lösung entwickelt hat. Inzwischen können auch die Best-Wallet-Nutzer mit einem der beliebtesten Nicht-EVM-Ökosystemen interagieren.

Auf diese Weise hat das digitale Portemonnaie seine Attraktivität weiter gesteigert, während es seine Multichain-Fähigkeit ausbaut. Dabei lassen sich bestehende Wallets importieren, Neue erstellen, Solana-Coins über den On-Ramp-Dienst kaufen sowie SOL und SPL-Token des Ökosystems über die unterstützten DEXs tauschen.

https://x.com/BestWalletHQ/status/1955952278839701792

Best Wallet unterstützt jetzt BTC-Swaps onchain

Einen wichtigen Meilenstein hat die Best Wallet mit der Integration von BTC-Swaps erreicht, welche nun sicher onchain durchgeführt werden können. Bisher war dies nicht über die eigene App möglich, was somit die Nutzererfahrung weiter verbessert.

Zuvor konnten die Anwender lediglich die mit der EVM (Ethereum Virtual Machine) kompatiblen Coins tauschen. Allerdings war mit Bitcoin weiterhin die führende Kryptowährung nach Marktkapitalisierung ausgeschlossen.

Seit heute hat sich dies geändert, da jetzt Rubic BTC in die App integriert wurde. Dabei handelt es sich um eine Smart-Router-Technologie, welche die komplexen kettenübergreifenden Transaktionen besonders einfach für die Nutzer im Hintergrund abwickelt. Somit wird für eine nahtlose Erfahrung gesorgt.

Gamifizierung wird jetzt von der Best Wallet unterstützt

Aufgrund ihrer vorteilhaften und teilweise einzigartigen Eigenschaften wurde die Best Wallet schon mehrfach gelobt, während die Popularität der digitalen Geldbörse weiterhin zunimmt. Jedoch ruht sich das Team dennoch nicht auf ihren Lorbeeren aus.

Stattdessen soll die Nutzeraktivität der Best Wallet über das Punktesystem zusätzlich gesteigert werden. Dafür verwendet die Anwendung die Gamifizierung, um auf diese Weise die Nutzer zu belohnen und die Kundenbindung zu steigern. Das dynamische Punktesystem bietet tägliche Aufgaben wie beispielsweise Belohnungen für Anmeldungen.

So funktioniert das Gamifizierungs-Punktesystem der Best Wallet:

Punkte-Engine: Die Anwender erhalten für bestimmte Aufgaben wie das Öffnen der App Punkte. Dabei werden flexible Regeln wie Tageslimits unterstützt und die Punkte sicher gespeichert.

Tägliche Aufgaben: Die Nutzer können täglich 10 Punkte für das Öffnen des Home-Bildschirms verdienen.

Bevorstehende Strike-Belohnungen: Bald werden den Anwendern für 7 aufeinanderfolgende Logins 30 Zusatzpunkte vergütet. Sollte hingegen ein Tag verpasst werden, starten sie wieder bei 0.

Best-Punktezähler: Auf der Belohnungsseite wurde nun ein neuer Abschnitt hinzugefügt, in welchem der Punktestand eines jeden Nutzers ersichtlich ist. Zudem kann hier gesehen werden, wie sie verdient wurden.

Auf dem Gamifzierungssystem soll künftig noch aufgebaut werden. So sind Quests, Ranglisten und das Einlösen von Belohnungen geplant.

Außerdem unterstützt die Best Wallet jetzt Koreanisch und Japanisch als Sprachen, wobei mithilfe der Wert-On-Ramp-Lösung die Kryptowährungen auch mit den lokalen Fiatwährungen erworben werden können. Dies vergrößert die Zielgruppe und den Wert des BEST-Coins sehr.

https://x.com/BestWalletHQ/status/1955952290596315220

Upcoming Tokens von Best Wallet fasziniert und Presale entwickelt sich erfolgreich

Die Nutzerbasis der Best Wallet wächst mit den Funktionen weiter. Eine der beliebtesten Innovationen war die Funktion "Upcoming Tokens", welche exklusive und kuratierte Presales von neuen Kryptowährungen bereitstellt, bevor diese von den Börsen eingeführt werden und in die Höhe getrieben wurden.

https://x.com/BestWalletHQ/status/1950219089441673343

Ebenso befindet sich der BEST-Coin der Best Wallet noch im Vorverkauf und wird derzeit für einen Preis in Höhe von 0,025475 USD angeboten. Somit können sich die Nutzer niedrigere Handelsgebühren, höhere Zinsen und weitere Vorteile sichern.

Interessierten läuft jedoch die Zeit davon, da während des Fundraisings alle zwei Tage der Preis erhöht wird. Bisher konnte das Projekt auf diese Weise schon 14,81 Mio. USD einwerben. Zudem stellt es Interessierten einen Staking-Pool zur Verfügung, um ein passives Einkommen von dynamischen 91 % pro Jahr zu erhalten.

Gekauft werden können die BEST-Coins direkt in der App mit einer Bankkarte und Fiatwährungen oder mit den Kryptowährungen ETH und USDT. Falls Sie die Anwendung noch nicht haben, können Sie diese über den Google Play Store und den Apple App Store herunterladen.

Es gibt auch noch weitere Informationen über das letzte Upgrade 2.10. Damit Sie keine Ankündigungen verpassen, sollten Sie ihr auf X, Telegram und Discord folgen. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Website der Best Wallet.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.