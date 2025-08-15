DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 24.377 Punkte

DOW JONES--Die für Freitage typische Ruhe hat den nachbörslichen Handel geprägt. Etwas stützend dürfte die relativ gelassene Reaktion der Wall Street auf durchwachsene US-Konjunkturdaten gewirkt haben. Das Interesse der Anleger galt vorrangig dem Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und seinem russischen Gegenpart Wladimir Putin am Freitag in Alaska. Ansonsten war die Nachrichtenlage dünn.

Unter den Nebenwerten zeigten sich die Aktien der Veganz Group unbeeindruckt davon, dass der Aufsichtsratsvorsitzende Roland Sieker sein Amt niedergelegt hat.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 24.377 24.359 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

August 15, 2025

