Xsolla, ein globales Handelsunternehmen, das Entwickler bei der Veröffentlichung, dem Wachstum und der Monetarisierung ihrer Spiele unterstützt, gibt heute die neueste Weiterentwicklung seiner Metasite-Plattform bekannt, die darauf ausgelegt ist, die wachsende Nachfrage nach immersiven, zugänglichen und kreativen Metaverse-Erlebnissen zu erfüllen. Xsolla Metasite wurde für Entwickler, Studios und digitale Communities von Unreal Engine neu konzipiert und bietet eine nahtlose, browserbasierte Erfahrung, mit der Entwickler und Kreative Echtzeit-3D-Welten mit integrierten Multiplayer-, Voice-Chat- und Monetarisierungstools veröffentlichen, teilen und monetarisieren können, ohne dass Downloads, Installationen oder Backend-Infrastrukturen erforderlich sind.

Dank der Fortschritte im Bereich Cloud-Streaming und WebGL wurde Xsolla Metasite speziell für moderne Entwickler und Kreative entwickelt, die nach einer besseren Möglichkeit suchen, Multiplayer-Erlebnisse bereitzustellen, die Distribution zu vereinfachen und ihr Publikum zu aktivieren.

Zu den wichtigsten Vorteilen der aktualisierten Metasites-Plattform gehören:

Reibungsloser Multiplayer-Zugang : Starten Sie interaktive 3D-Welten mit Sofortstart ganz ohne Installation oder Download.

: Starten Sie interaktive 3D-Welten mit Sofortstart ganz ohne Installation oder Download. Entwickelt für die Unreal Engine : Neue Plugin-Unterstützung vereinfacht die Integration von Multiplayer-Funktionen, die gemeinsame Nutzung von Inhalten und Live-Updates.

: Neue Plugin-Unterstützung vereinfacht die Integration von Multiplayer-Funktionen, die gemeinsame Nutzung von Inhalten und Live-Updates. Monetarisierung für Urheber : Aktivieren Sie Zahlungen für In-Game-Artikel oder Zugänge über das sichere Zahlungsökosystem von Xsolla.

: Aktivieren Sie Zahlungen für In-Game-Artikel oder Zugänge über das sichere Zahlungsökosystem von Xsolla. Erweiterte Weiterleitungs- und Spawn-Tools : Geben Sie Spielern die Möglichkeit, andere mit exakter Platzierung im Spiel einzuladen und die Kampagnenleistung in Echtzeit zu verfolgen.

: Geben Sie Spielern die Möglichkeit, andere mit exakter Platzierung im Spiel einzuladen und die Kampagnenleistung in Echtzeit zu verfolgen. Umfangreiche Multiplayer- und Community-Funktionen: Unterstützung für mehr als 10.000 gleichzeitige Benutzer (CCU) dank Quark, mit integriertem Sprach- und Text-Chat, benutzerdefinierten Avataren und skalierbarer Sitzungsarchitektur.

"Frühe Visionen des Metaversums scheiterten, weil sie unzugänglich, fragmentiert und schwer skalierbar waren", sagte Chris Hewish, President von Xsolla. "Wir ändern das. Mit Xsolla Metasite brauchen Spieler keine Downloads oder teure Hardware. Sie können Echtzeit-3D-Welten direkt im Browser starten, mit integrierten Tools für Monetarisierung, Multiplayer und Wachstum."

Der weltweite Metaverse-Markt wird bis 2025 voraussichtlich einen Wert von 103 Mrd. USD erreichen, wobei die Nutzerzahlen bis 2030 auf 2,6 Milliarden steigen sollen. Viele frühere Plattformen scheiterten jedoch aufgrund hoher Eintrittsbarrieren und einer schlechten Benutzererfahrung. Xsolla Metasite begegnet diesen Herausforderungen direkt, indem es sich auf reibungslose Bereitstellung, Freiheit für Entwickler und Monetarisierung in großem Maßstab konzentriert.

Die Plattform unterstützt Spieledemos, soziale Hubs, digitale Kunstgalerien, Multiplayer-Showcases und vieles mehr. Mit Community-Building-Tools als Kernstück unterstützt Metasites nutzergenerierte Inhalte, Echtzeit-Sharing und skalierbare Monetarisierung durch Spielschlüssel, Währungssysteme wie Blue Orbs oder direkte Käufe durch Spieler.

Xsolla lädt Entwickler, Künstler und Kreativteams ein, Metasites selbst zu erleben. Teams können sich anmelden, um ihre interaktive Website zu starten, oder sich an Xsolla wenden, um mehr über Frühaktivierungsprogramme und Partnerschaftsmöglichkeiten zu erfahren.

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis hin zu AAA-Unternehmen arbeiten viele Firmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von seiner Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, hat sich Xsolla der Mission verschrieben, Chancen zusammenzubringen und Entwicklern kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

