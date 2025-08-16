Vor mehr als 20 Jahren stand Valve fast vor dem Bankrott. Der Grund dafür war ein Rechtsstreit, den das Unternehmen fast verloren hätte. Doch ein Praktikant konnte das Aus noch verhindern. Valve hat eine bewegte Geschichte. Bevor das Unternehmen zu dem großen Betreiber von Steam wurde, gab es schon einige Punkte, an denen das Vorhaben fast gescheitert wäre. Einen dieser Punkte beschreibt Valve jetzt selbst in einer Dokumentation zum 20. Geburtstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n