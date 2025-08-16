Der Stadtrat von Prag hat den Start eines großen Investitionsprojekts für Ladeinfrastruktur genehmigt. In den kommenden Jahren wird die tschechische Hauptstadt bis zu 1.500 öffentlich zugängliche AC-Ladestationen errichten. Die Elektrofahrzeug-Ladestationen sollen demnach an verschiedenen Orten in der tschechischen Hauptstadt aufgestellt werden und sich vollständig im Besitz der Stadt befinden. Die Gesamtkosten des Projekts werden auf fast 493 Millionen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
