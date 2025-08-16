© Foto: adobe.stock.comWar es eine verschenkte Handelswoche? Silber setzte die Konsolidierung fort. Derzeit fehlt dem Edelmetall die Kraft, über 40 US-Dollar vorzustoßen. Die Rally wankt. Lässt sich daraus ein erhöhtes Crash-Risiko ableiten?Silber nach US-Inflationsdaten Der schwache US-Arbeitsmarktbericht für Juli schürte am Markt Hoffnungen, dass die Fed womöglich doch die Leitzinsen in 2025 stärker senken könnte als bislang angenommen. Das würde Gold, Silber & Co. weiter antreiben. Unter diesem Aspekt wurden auch die unter der Woche veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten und US-Erzeugerpreisdaten für Juli erwartet. Während die US-Verbraucherpreise die Zinssenkungsphantasien weiter befeuerten, sorgten die am …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE