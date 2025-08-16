Am 1. Oktober passiert etwas, das auf den ersten Blick kaum auffällt - und doch den Energiemarkt in Europa grundlegend verändern könnte. Ein unscheinbarer Wechsel im Takt der Stromplanung könnte Milliarden bewegen, Preise senken und den Kontinent unabhängiger machen.Europa steht vor einer elektrischen Zeitenwende. Die Netze, Adern unserer Wirtschaft, geraten an ihre Grenzen: Hitze, Flauten, Engpässe - und immer mehr Verbraucher, die gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE