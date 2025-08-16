Krypto-Analyst beantwortet, ob man nun schon ETH verkaufen sollte

Nachdem sich die Kryptoinvestoren in der letzten Zeit vor allem auf Ethereum fokussiert haben und dessen Preis seit dem Tief von Anfang April wieder um 228,22 % gestiegen ist, stellt sich die Frage, ob Anleger nun schon ihre Gewinne mitnehmen sollten. Erfahren Sie jetzt mehr darüber in diesem Beitrag.

Krypto-Experte empfiehlt ETH-Investoren nun Folgendes

Zuletzt hat sich Ethereum mit einem Kurs von 4.789,45 USD nahe an sein Allzeithoch vom 16. November des Jahres 2021 in Höhe von 4.891,70 USD bewegt. Allerdings kam es kurz davor zu einer Korrektur von 8,74 %, welche vor allem auf die höheren Inflationsdaten wie CPI, PPI und Importpreise zurückzuführen war.

Deshalb fragen sich auch einige Investoren, ob sie schon ihre Ethereum verkaufen sollten, da sich der Kurs bereits nahe an das Hoch bewegt hat und sich die Zeiträume der traditionellen Zyklen des Bullenmarktes langsam auf ihr Ende zu bewegen. Schließlich verkauft niemand gerne als Letztes, wenn die Kurse bereits gefallen sind.

The markets couldn't break through a crucial resistance zone and it broke down again.



I think that we'll see some more consolidation happening in the coming weeks, as $ETH was slightly overheated.



Good stuff, as that would build stamina for the next big leg upwards. pic.twitter.com/whwWiBNgSX - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 16, 2025

Auch der Krypto-Experte Michaël van de Poppe sieht in den verpassten Gewinnmitnahmen eine reale Gefahr, weil sich die Profite mit den fallenden Kursen auflösen. Stattdessen sollten Investoren laut ihm eher ihre Gewinne absichern und später zu einem niedrigeren Kurs nachkaufen, weil somit höhere Renditen und eine innere Ruhe erreicht werden.

Dabei sollten es Anleger weniger darauf absehen, dass sie das Top oder den Bottom perfekt treffen. Stattdessen geht es laut Poppe vielmehr darum, auf diese Weise eine höhere Rendite als der Benchmark zu erzielen. Aus diesem Grunde empfiehlt der Krypto-Experte jetzt, 20 bis 40 % des Ethereum-Bestandes zu verkaufen, um flexibel zu bleiben.

Diese Altcoins sollen laut Krypto-Experten als Nächstes steigen

Während bei Ethereum indessen aufgrund der vielen Long-Positionen die Gefahr für eine Korrektur laut Poppe wächst, bieten sich bei einer Stagnierung des Ethereum-Kurses noch weitere Investmentmöglichkeiten. Denn das Geld würde von Bitcoin in Ethereum und dann in die ETH-Ökosystem-Coins fließen.

In dieser Hinsicht verweist der Krypto-Experte auf das Nachholpotenzial von Token wie Optimism, Arbitrum und weiterer L2-Projekte, welche seiner Ansicht nach 200 % steigen dürften. Dabei sollten die Investoren nach Korrekturen die Ethereum-Gewinne in die anderen Altcoins rotieren.

Auf jeden Fall empfiehlt Poppe den Anlegern in der späteren Phase des Bullenmarktes nicht mehr so stark auf die sozialen Medien zu hören. Denn diese würde tendenziell zu einem längeren Halten führen. Stattdessen sollten sie laut dem Krypto-Experten ihre Gewinne mitnehmen.

Im Zuge der Rotationen haben auch immer mehr Investoren die neue Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper mit in ihre Portfolios aufgenommen. Diese verspricht ein neues Zeitalter der hohen Geschwindigkeit, niedrigen Gebühren und enormen Bandbreite, um für BTC das volle Potenzial zu entfalten.

Bitcoin Hyper sorgt schon vor dem Launch für Begeisterung

Mit einer Finanzierungssumme von 10 Mio. USD in weniger als 3 Monaten zählt Bitcoin Hyper zu einem der erfolgreichsten Presales der Kryptoindustrie in diesem Jahr. Die ungebrochen hohe Nachfrage ist auf den großen Nutzen zurückzuführen, welchen die neue Skalierungs- und Funktionsebene für BTC hat.

So verbindet Bitcoin Hyper die hohe Sicherheit und Liquidität von Bitcoin mit der erstklassigen Skalierbarkeit von Solana. Damit lassen sich Transaktionen für unter 1 Cent und 1 Sekunde sowie mit einer Bandbreite für zahlreiche Kryptosektoren bewerkstelligen. Darüber hinaus sind ebenso dApps und mehr für unterschiedlichste Kryptosektoren möglich.

Damit kann auf Bitcoin ein vollständiges Ökosystem errichtet werden. Unter anderem lassen sich KIs absichern, Belohnungen über Play-to-Earn verdienen oder passive Einkommen mit Bitcoin über DeFi-Dienste wie Liquidity Farming erzielen. Dabei kann mit der Liquidität von über 2,3 Bio. USD die nächste Wachstumswelle angestoßen werden.

Wer Bitcoin verpasst hat, für den stellt HYPER nun eine der besten Optionen dar, um in den Bitcoin-Narrativ zu investieren. Über den Presale stehen die Token jetzt unter dem späteren Markteinführungspreis zum Angebot zur Verfügung, wobei sie noch für die nächsten 23 Stunden für einen Preis in Höhe von 0,012735 USD offeriert werden.

Anleger können auch ihre neu gekauften Coins in den Staking-Pool einzahlen, um das Projekt langfristig zu unterstützen, den Verkaufsdruck zu minimieren und ein passives Einkommen von aktuell 109 % pro Jahr zu erhalten. Je nach Anzahl der gestakte Token werden die Zinsen proportional angepasst, sodass sie tendenziell schrittweise fallen.

