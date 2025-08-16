SEI zwischen Charttechnik und Adoption: Vom Lehrbuchmuster zur echten Nutzung

Der Fokus der Trader und Investoren liegt im aktuellen Kryptomarkt vor allem auf Bitcoin und Ethereum. Bitcoin, weil der BTC die Kryptoleitwährung ist und nach wie vor den Takt für den gesamten Markt vorgibt. Ethereum, weil der Ether derzeit den BTC gnadenlos outperformt und einfach der Coin der Stunde ist. Mit einem aktuellen Kurs von 4.417 US-Dollar rückt das alte Allzeithoch aus dem November 2021 von 4.800 US-Dollar wieder in greifbare Nähe und mittlerweile entdecken auch die institutionellen Investoren Ethereum immer für sich.

Doch auch ein Blick in die zweite Reihe kann sich durchaus lohnen. Wer den Kursverlauf von SEI in diesem Jahr verfolgt hat, dürfte sich manches Mal wie in einem Lehrbuch der Charttechnik gefühlt haben. Während der Markt im Frühjahr noch schwächelte, formte der Token eine fast mustergültige inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Gleichzeitig nahm im Hintergrund die Aktivität im Netzwerk spürbar zu - Millionen neuer Wallets im Gaming-Sektor und steigendes Handelsvolumen sorgten für Aufmerksamkeit. Technische Signale und steigende Nutzung greifen hier ineinander und rücken SEI ebenfalls in das Zentrum der Aufmerksamkeit.

Das Muster, das alles veränderte

Charttechniker lieben sie: die inverse Schulter-Kopf-Schulter. Drei aufeinanderfolgende Tiefpunkte, die rechte Schulter schon weniger tief als die linke, und dann der entscheidende Durchbruch über die sogenannte Nackenlinie. Bei SEI spielte sich dieses Szenario exakt so ab. Nach einem Abverkauf bis in den April hinein bildete sich ein tiefer "Kopf". Anschließend folgte im Mai eine rechte Schulter und schließlich der Ausbruch über die entscheidende Marke im Juni. Seit diesem Moment hat der Markt die Richtung gewechselt. Käufer übernahmen die Kontrolle, der Kurs stabilisierte sich über der 0,27-Dollar-Zone. Solange diese Linie hält, bleibt das Muster intakt und liefert Rückenwind. SEI notiert aktuell bei 0,32 US-Dollar.

It was a landmark week for the Sei ecosystem, led by the announcement of native @USDC coming to Sei, and sustained growth across DeFi and user adoption.????????????????



Here's everything that happened



Native @USDC and CCTP V2 by @circle are coming to Sei, bringing the… pic.twitter.com/P0nttCfHYB - Sei (@SeiNetwork) July 12, 2025

Das Golden Cross als Bestätigung

Noch stärker wirkt das Bild, weil parallel ein Golden Cross entstand. Dabei schneidet der 50-Tage-Durchschnitt den längerfristigen Durchschnitt von unten nach oben. Genau das geschah bei SEI - und zwar nicht nur im Vergleich zum 100-Tage-EMA, sondern auch gegenüber dem 200-Tage-EMA.

Für Trader ist das ein klassisches Kaufsignal. Es zeigt, dass die kurzfristige Dynamik nicht nur ein Ausreißer ist, sondern sich auch im mittelfristigen Trend widerspiegelt. Dass sich die Linien zuvor eng angenähert hatten, machte die Bewegung noch markanter - ein zweites Puzzleteil, das zur bullischen Gesamtlage passt.

Kursziele und Widerstände

So klar die Signale auch wirken, ein Selbstläufer ist der Trend nicht. Momentan starrt der Markt auf die Zone zwischen 0,35 und 0,40 US-Dollar. Hier liegen Widerstände, die bereits mehrfach für Abpraller sorgten. Gelingt der Ausbruch, rückt 0,50 US-Dollar als nächste Etappe in Reichweite.

Darüber hinaus gibt es Prognosen, die Kursziele um 0,60 bis 0,65 US-Dollar anpeilen. Sie leiten sich aus der Höhe der abgeschlossenen Formation ab. Doch Vorsicht: kurzfristige Indikatoren wie RSI und MACD zeigen zeitweise Ermüdungserscheinungen. Rücksetzer oder Seitwärtsphasen sind also wahrscheinlich, bevor der nächste größere Schritt erfolgt.

Fundamentaler Rückenwind: Gaming als Wachstumstreiber

Während Chartisten die Linien und Muster feiern, passiert im Hintergrund mindestens etwas ebenso Spannendes. SEI verzeichnet einen massiven Zuwachs im Bereich Blockchain-Gaming. Innerhalb eines Monats stieg die Zahl aktiver Wallets auf über zehn Millionen - ein starkes Signal für wachsende Nutzung.

Das sieht vielleicht auf den ersten Blick nach der nächsten Statistik aus. Es ist aber ein wichtiger Gradmesser. Jedes aktive Wallet steht für eine Transaktion, ein Spiel, einen Handel. Mehr Aktivität bedeutet höhere Nachfrage nach Netzwerkressourcen und damit mittelbar auch nach dem Token selbst. Genau diese Nachfrage ist es, die bullische Chartmuster mit realer Substanz unterfüttert.

USDC als Treibstoff

Hinzu kommt die engere Integration von USDC. Der Dollar-gebundene Stablecoin von Circle gilt als unverzichtbares Werkzeug für DeFi und schnelle On-Chain-Zahlungen. Dass er in SEI immer stärker verankert ist, macht das Netzwerk attraktiver für Entwickler und senkt die Einstiegshürden für neue Nutzer.

Die Folge ist spürbar: Allein innerhalb von zwei Wochen stieg das Handelsvolumen auf über 160 Millionen US-Dollar. Solche Zahlen zeigen, dass nicht nur Kleinanleger aktiv sind, sondern auch größere Investoren. SEI gewinnt also allmählich das Vertrauen der Community.

Die besondere Kombination

Was SEI im Moment so interessant macht, ist die seltene Kombination: Auf der einen Seite stehen saubere technische Signale, auf der anderen ganz reale Fundamentaldaten. Viele Projekte im Kryptomarkt zeigen nur die eine Seite - Chartmuster ohne Substanz oder Nutzung ohne klare Markttrends. Bei SEI greifen beide Faktoren ineinander. Die inverse Schulter-Kopf-Schulter und das Golden Cross deuten auf eine bullische Wende hin, während die steigende Aktivität im Gaming-Sektor, die USDC-Integration und das hohe Handelsvolumen die Grundlage dafür liefern.

