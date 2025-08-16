Krypto-News: Das wären die Mittel für Corona in Bitcoin nun Wert

Die Corona-Krise war neben dem Ukrainekrieg eines der teuersten Probleme der Bundesregierungen in den vergangenen Jahren. Während die Befürworter dies Kosten als notwendig erachten, halten Skeptiker diesen Betrag für eine Vergeudung. Wie viel die Gelder für Corona heute wert wären, wenn man damit stattdessen Bitcoin gekauft hätte, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag.

Corona-Krise kostet Deutschland ein Vermögen

Die Corona-Krise hat zu hohen Kosten für die Bundesregierung und die Bevölkerung in den Jahren 2020 bis 2022 von 439,7 Mrd. EUR geführt. Davon wurden 66,2 Mrd. EUR für Wirtschaftshilfen, 63,5 Mrd. EUR für Schutzausrüstung/Impfungen/Tests, 24,2 Mrd. EUR für die Bundesagentur für Arbeit und 18,5 Mrd. EUR für Krankenhauskapazitäten aufgewendet.

Seitdem dem 16. August 2020 ist Bitcoin jedoch von 11.892 USD mittlerweile bis auf 117.750 USD um 890,16 % gestiegen. Auch wenn die Gelder nicht alle zu Beginn investiert worden wären, so hätte die Bundesregierung zumindest finanziell somit nun besser dagestanden als es jetzt der Fall ist.

Während für manche Ausgaben konkrete Termine vorliegen, gestaltet sich die Ermittlung für andere Kostenpunkte deutlich schwieriger. So verbleiben 151,9 Mrd. EUR, die nur schwer zeitlich einzugrenzen sind. Aus diesem Grunde haben wir diesen Anteil einfachheitshalber durch die Anzahl der Corona-Monate geteilt und anteilig berücksichtigt.

Mögliche Bitcoin-Investments durch Corona-Gelder

Datum Ausgabenart Betrag in EUR BTC-Menge Wert heute Gewinn-Multiplikator 2020-03-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 585.745,46 58.966.476.229 13,20 2020-03-25 Schutzausrüstung (Masken) 5.900.000.000 963.293,22 96.973.874.491 16,44 2020-03-27 Krankenhaus-Freihaltepauschalen 18.500.000.000 3.082.990,73 310.361.944.163 16,78 2020-04-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 552.552,88 55.625.008.655 12,45 2020-05-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 523.826,61 52.733.160.802 11,80 2020-06-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 497.120,69 50.044.699.008 11,20 2020-07-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 441.890,67 44.484.741.806 9,96 2020-07-01 Corona-Steuerhilfegesetz (MwSt-Senkung/Kinderbonus) 27.900.000.000 3.413.251,34 343.608.986.606 12,32 2020-07-01 KTF-Transfer (2020) 26.200.000.000 3.205.275,45 322.672.238.318 12,32 2020-08-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 396.384,48 39.903.674.285 8,93 2020-09-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 359.375,73 36.178.036.641 8,10 2020-10-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 329.595,47 33.180.083.998 7,43 2020-11-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 303.598,66 30.563.008.146 6,84 2020-12-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 282.068,24 28.395.559.482 6,36 2020-12-27 Impfstoff-Bestellvolumen (gesamt) 13.100.000.000 591.262,26 59.521.847.572 4,54 2021-01-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 243.871,20 24.550.297.789 5,50 2021-02-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 214.785,45 21.622.260.717 4,84 2021-03-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 193.897,82 19.519.521.950 4,37 2021-04-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 175.050,44 17.622.172.474 3,94 2021-05-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 159.999,73 16.107.030.925 3,61 2021-06-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 146.944,42 14.792.764.140 3,31 2021-07-01 Bürgertests ab 01.07.2021 8.500.000.000 297.869,78 29.986.286.902 3,53 2021-07-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 133.320,35 13.421.241.053 3,00 2021-08-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 121.664,15 12.247.822.102 2,74 2021-09-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 111.882,28 11.263.090.250 2,52 2021-10-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 103.805,49 10.450.006.576 2,34 2021-11-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 96.599,51 9.724.586.984 2,18 2021-11-18 Bundeszuschüsse an BA 24.200.000.000 453.370,30 45.640.386.472 1,89 2021-11-18 Weitere Gesundheitsausgaben (PCR/Logistik) Teil 1 18.000.000.000 337.217,58 33.947.394.897 1,89 2021-12-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 90.518,58 9.112.425.146 2,04 2022-01-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 97.585,84 9.823.879.730 2,20 2022-02-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 105.850,11 10.655.836.493 2,39 2022-02-18 KTF-Transfer (2021, Zuführung Feb. 2022) 60.000.000.000 1.681.190,28 169.243.935.554 2,82 2022-02-18 Weitere Gesundheitsausgaben (PCR/Logistik) Teil 2 18.000.000.000 504.357,08 50.773.180.666 2,82 2022-02-18 Internationale Pandemiemaßnahmen 1.300.000.000 36.425,79 3.666.951.937 2,82 2022-03-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 114.617,38 11.538.430.106 2,58 2022-04-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 126.189,12 12.703.347.333 2,84 2022-05-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 139.853,20 14.078.897.914 3,15 2022-06-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 157.473,18 15.852.685.794 3,55 2022-06-16 Wirtschaftshilfen bewilligt 57.200.000.000 2.814.026,43 283.285.546.766 4,95 2022-07-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 169.702,10 17.083.759.846 3,82 2022-08-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 184.508,08 18.574.264.702 4,16 2022-09-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 202.144,56 20.349.713.879 4,55 2022-10-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 222.749,58 22.424.003.150 5,02 2022-11-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 248.973,97 25.063.989.307 5,61 2022-12-01 Restpaket divers (verteilt) 4.467.647.059 280.987,63 28.286.775.616 6,33 2022-12-31 Wirtschaftshilfen Rest 9.000.000.000 582.580,47 58.647.859.243 6,52 Summe 439.700.000.000 26.078.243,79 2.625.273.686.613

Auswertung: Das wären die Corona-Gelder heute Wert

Corona liegt mittlerweile schon fünf Jahre zurück und seitdem hat sich vieles auf dem Krypto-Markt getan. Mit Corona-Geldern in Höhe von 439,70 Mrd. USD hätten zu den jeweiligen Kursen der Ausgabezeitpunkte theoretisch 26,08 Mio. BTC erworben werden können. Allerdings gibt es insgesamt nur 21 Mio., von denen noch nicht einmal alle verfügbar sind.

Zudem hätten die Käufe die Preise in die Höhe getrieben und somit wären mit späteren Investments geringere Mengen BTC erworben worden. Dennoch verdeutlicht es, wie hoch die Gewinne möglich gewesen wären. Basierend auf dem aktuellen Bitcoin-Preis von 100.669 EUR hätte das BTC-Investment der Bundesregierung nun theoretisch einen Wert von 2,625 Bio. EUR.

Die entspricht dem 5,45-Fachem des Bundeshaushaltes und den 2,64-Fachem der Steuereinnahmen aus dem aktuellen Jahr. Für jeden Deutschen hätte somit ein Betrag in Höhe von 31.400 EUR erzielt werden können, was einem Gewinn von 6x gegenüber dem Investment von 5.259 EUR pro Bürger entspricht.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.