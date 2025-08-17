Nach starken Tagen an den Aktienmärkten lassen es die Bullen zum Wochenausklang etwas ruhiger angehen. Nach den teils deutlichen Kursgewinnen in den vergangenen Wochen, vor allem im breiten Feld der KI-Aktien, ist das nicht ungewöhnlich. Bei der AMD-Aktie haben die Bullen jedoch klar das Ruder in der Hand - Anleger konnten bereits satte Renditen einfahren und es gibt noch weitere Chancen.AMD - drei Buchstaben, die aktuell für Aufbruch, Megatrends und Dynamik stehen. Advanced Micro Devices (AMD) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
