Frankfurt (ots) -Am Samstag, den 19. Juli 2025 hat Trading.de die erste Live-Veranstaltung für Ausbildungsteilnehmer der Trading.de Ausbildung vor Ort im Radisson Blu Hotel in Frankfurt veranstaltet. Insgesamt besuchten 50 Teilnehmer die Veranstaltung. Trading.de Gründer Andre Witzel sowie Trading.de Top-Ausbilder Jia Tian Rong führen die Teilnehmer durch den Tag.Trading.de Ausbildungsevent in Frankfurt am MainDie Teilnahme am Live-Event in Frankfurt am Main (https://trading.de/presse/event-frankfurt-2025/) war für die teilnehmenden Ausbildungsmitglieder kostenfrei und bot eine exklusive Gelegenheit, das aus der Online-Ausbildung Erlernte direkt vor Ort anzuwenden und sich intensiv mit Coaches sowie Gleichgesinnten auszutauschen. "Wir sehen natürlich auch den klaren Trend hin zu Live Events und freuen uns, jetzt das Erste zu veranstalten. Unsere Ausbildungsteilnehmer liegen uns extrem am Herzen, und die Community dahinter ist für uns der entscheidende Motor", so Trading.de Gründer Andre Witzel über den Hintergrund des Events.Programmübersicht: So war das Trading.de Event aufgebaut:- 09:00 Uhr: Fachvortrag (ab Level 5 - Echtgeld-Trader)Thema: Auftragsverarbeitung am Markt und Funktionsweise des Limit-Orderbuchs - Fortgeschrittene Trading Themen- 10:00 Uhr: Workshop (ab Level 3) Thema: Seitwärtsphasen und Marktdruck erkennen & Q&A mit Andre Witzel und Rong zum Thema "Trader sein"- 11:00 Uhr: Kaffeepause- 11:30 Uhr: FachvortragThemen: nebenberufliches Trading, häufige Trading Fehler und wie man mit Trading Geld verdient- 12:30 Uhr: Mittagspause- 13:30 Uhr: Öffentlicher Vortrag (für alle offen)Thema: Daytrading verstehen: Chancen, Risiken und Alltagserfahrungen- 15:45 Uhr: Kaffeepause- 16:00 Uhr: Netzwerk- und Community-BuildingPersönliche Gespräche mit Coaches und AbsolventenDeep Dives und Q&As mit den Coaches von Trading.deDer Vormittag begann um 9:00 Uhr mit einem Vortrag zum Thema Auftragsverarbeitung am Markt und den Funktionsweisen des Limit-Orderbuchs. Offen war der Vortrag für Teilnehmer, die bereits mit echtem Geld handeln. "Unser Ziel war es, die theoretischen Mechanismen wirklich erlebbar zu machen", erklärt Andre Witzel. "Nur wer versteht, wie Aufträge im Orderbuch verarbeitet werden, kann präzise Einstiege planen und das eigene Risikomanagement konsequent umsetzen." Dank Live-Charts und Fallbeispielen konnten die Teilnehmer Fragen unmittelbar klären.Fortfolgende Inhalte standen bereits für Level 3-Teilnehmer ebenfalls zur Verfügung: ein interaktiver Workshop, in dem das Erkennen von Seitwärtsphasen und das Messen von Marktdruck im Mittelpunkt standen. Im Anschluss folgte ein Q&A mit Andre Witzel und Jia Tian Rong, wie es ist, Trader zu sein. Aufkommende Fragen zum Traden als Beruf ("Wie behalte ich in stressigen Situationen die Ruhe?") wurden offen diskutiert. "Trader zu sein bedeutet, sich selbst täglich herauszufordern", so Rong. Witzel ergänzt: "Wir möchten unseren Teilnehmern Werkzeuge an die Hand geben, mit denen sie auch komplexe Marktphasen selbstbewusst und erfolgreich meistern."Am frühen Nachmittag öffnete sich das Event für externe Interessenten. Im abschließenden öffentlichen Vortrag legten Witzel und Rong ihre Grundprinzipien des Daytradings dar: Sie sprachen offen über Einstiegskriterien, Positionsgrößen und das Risikomanagement, gaben Einblicke in ihren eigenen Trading-Alltag. Auch teilten sie ihre eigenen Erfahrungen in Bezug auf das Mindset hinter dem Trading. Abgerundet wurde das Event mit einem gemeinsamen Mittagessen sowie Kaffeetrinken, das direkt in die Netzwerkveranstaltung überleitete.Community Building rundet das Trading.de Live-Event abBeim zwanglosen Austausch lernten sich Teilnehmer aller Ausbildungsstufen sowie Coaches und Ausbildungsabsolventen kennen. Über Tassen frisch gebrühten Kaffees und Kuchenstücken hinweg wurden lebhaft Charts diskutiert, Erfolgsgeschichten geteilt und neue Kontakte geknüpft."Ein Live Event schafft eine Atmosphäre, die Online Sessions allein nie erreichen können. Man spürt die Energie, wenn man sich direkt gegenübersitzt, gemeinsam chartet und sich gegenseitig motiviert", so Witzel über die Stimmung beim Netzwerken. Auch Jia Tian Rong schwärmt: "Ich habe selten gesehen, wie so viele Lernende und Mentoren auf einmal so intensiv im Austausch sind".Zwischen angeregten Diskussionen klangen Gelächter und Aha-Momente durch den Raum, wenn jemand eine besonders Analyse vorstellte oder eine hartnäckige Frage beantwortet wurde. Dieses lebendige Miteinander verlieh dem Trading.de (https://trading.de/) Event eine inspirierende Dynamik: Hier wuchs eine Community, die sich gegenseitig stützt und antreibt.