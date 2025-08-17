© Foto: adobe.stock.comMit Vergleichen ist das ja bekanntlich so eine Sache, doch die aktuelle Situation bei Gold verlangt förmlich nach einem Vergleich und einen Blick zurück. Allzu weit in die Vergangenheit muss man dabei nicht gehen.Gold mit Parallelen zu 2024 Nach einer spektakulären Rallye ging der Goldpreis im April 2024 in eine mehrmonatige Konsolidierung bzw. Seitwärtsbewegung über. Mit Spannung erwartete der Markt damals das Jackson Hole Economic Policy Symposium im August 2024 und die erste Sitzung des FOMC der US-Notenbank nach der Sommerpause im September. Im September 2024 leitete die Fed bekanntlich die Zinswende mit einer knackigen Leitzinssenkung um 50 Basispunkte ein. Der Boden für die veritable …Den vollständigen Artikel lesen ...
