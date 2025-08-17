Die US-Staatsverschuldung steigt in rasantem Tempo - rund 60.000 US-Dollar pro Sekunde. Unter Präsident Donald Trump wird der Schuldenkurs noch aggressiver: Zölle, lockere Geldpolitik und Finanzmarkttricks sollen das Wachstum stützen. Doch für Anleger bleibt die Frage: Wie lange hält dieses Spiel auf Zeit - Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank, warnt im wO-TV-Interview vor einer Schuldenquote von bis zu 170 Prozent der Wirtschaftsleistung in den kommenden Jahren. Zwar könnten neue Instrumente wie KI-gestützte Produktivitätssteigerungen oder der Einsatz von Stablecoins als Käufer von US-Anleihen kurzfristig Entlastung bringen - doch die Risiken bleiben hoch. Besonders die inverse Zinskurve könnte Trumps Pläne ins Wanken bringen, wenn kurzfristige Refinanzierung teurer wird als langfristige. Für Investoren bedeutet das: Höhere Renditen sind möglich, aber auch erhebliche Kursrisiken. Während die US-Notenbank unter Trump wohl stärker politisch unter Druck gerät, droht das Vertrauen in den US-Dollar zu erodieren. Kapital könnte vermehrt in Gold, Kryptowährungen oder europäische Märkte fließen. Europa selbst sieht Halver jedoch schlecht gewappnet - Reformstau und Schuldenpolitik ohne wirtschaftliche Impulse ließen die EU im globalen Wettbewerb abseitsstehen.