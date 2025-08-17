Köln (ots) -Zur Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen am 14. September 2025 bietet der WDR auch dieses Jahr einen Kandidat:innencheck an. Wählerinnen und Wähler haben ab sofort die Möglichkeit, die Direktkandidatinnen und -kandidaten ihrer Wahlkreise digital kennenzulernen. Rund 1.050 Politikerinnen und Politiker aus ganz NRW haben mitgemacht.Beim WDR-Kandidat:innencheck präsentieren sich Direktkandidierende mit ihren politischen Ideen in einem kurzen Video. Drei Fragen, drei Antworten - um die Aussagen der Kandidatinnen und Kandidaten vergleichen zu können, beantworteten alle Teilnehmenden folgende Fragen in jeweils 60 Sekunden:- Wie wollen Sie den Sanierungsstau in Ihrer Kommune auflösen?- Was wollen Sie vor Ort konkret bei den Themen Wohnen, Mobilität und Sicherheit angehen?- Welche weiteren Themen sind Ihnen wichtig?Zum WDR-Kandidat:innenchek geht es hier: https://www1.wdr.de/kandidatencheck/2025/kommunalwahl/index.htmlDer WDR hat in den vergangenen Monaten rund 1.400 Direktkandidaten und -kandidatinnen aus mehr als 400 Kreisen, Städten und Gemeinden in NRW eingeladen, am WDR-Kandidat:innencheck teilzunehmen. Die Videos wurden mit einer eigens für den Kandidat:innencheck entwickelten App hochgeladen.Info-Kasten:Kandidat:innencheck zur Kommunalwahl 2025Teilnehmen konnten alle Kandidatinnen und Kandidaten für die Ämter:- Bürgermeister/Bürgermeisterin- Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin- Landrat/LandrätinErgebnisse und Analysen zu den Wahlen am 14. September sowie den Stichwahlen am 28. September 2025 finden Sie hier: https://www1.wdr.de/nachrichten/wahlen/kommunalwahlen-2025/index.htmlBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6098295