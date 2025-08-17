Der Strompreis am Spotmarkt schwankt, an Ladesäulen sind heute aber starre Festpreise die Regel. In Hannover ist das bald anders: Enercity und EV-Pay starten an den DC-Ladern am Cityring ein Pilotprojekt mit dynamischen Preisen beim Ad-hoc-Laden. Verläuft der Test erfolgreich, könnte das neue Preismodell weiter ausgerollt werden - auch über Hannover hinaus. Dynamische Ladepreise sind an sich simpel: Ist der Strom im Einkauf an der Spotmarkt-Börse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
