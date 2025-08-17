Die US-Staatsverschuldung steigt um rund 60.000 US-Dollar pro Sekunde. Unter Präsident Donald Trump wird der Schuldenkurs noch aggressiver. Wie lange hält dieses Spiel auf Zeit? Interview mit Robert Halver.Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank, warnt im wO-TV-Interview vor einer Schuldenquote von bis zu 170 Prozent der Wirtschaftsleistung in den kommenden Jahren. Zwar könnten neue Instrumente wie KI-gestützte Produktivitätssteigerungen oder der Einsatz von Stablecoins als Käufer von US-Anleihen kurzfristig Entlastung bringen - doch die Risiken bleiben hoch. Besonders die inverse Zinskurve könnte Trumps Pläne ins Wanken bringen, wenn kurzfristige Refinanzierung teurer …Den vollständigen Artikel lesen ...
