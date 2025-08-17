Mit einem ausgefeilten Ansatz können Anleger in Europa über diesen ETF erfolgreich auf Small-Cap-Value-Aktien setzen. Europäische Small Caps waren in den vergangenen zwölf Monaten wieder im Aufwind. So konnten Anleger in dieser Zeit mit einem ETF auf den MSCI Europe Small Cap Index ein Plus von knapp 15 Prozent erzielen. Noch besser wären sie jedoch mit dem SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted ETF (WKN: A12HU7) gefahren, der um rund 23 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE