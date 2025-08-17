Seit dem Maidan-Aufstand im Jahr 2014 sind bedeutende Mittel von Deutschland an die Ukraine zum Aufbau des Militärs geflossen. Im Gegensatz dazu wird Bitcoin als Kryptowährung für den Frieden bezeichnet. Eine interessante Betrachtung zeigt auf, was ein Investment in Bitcoin stattdessen heute wert wäre und was man damit alles Positives und Wichtiges hätte finanzieren können.

Militärhilfen in Höhe von 34 Milliarden Euro als Bitcoin-Investment

Die finanzielle Unterstützung der Ukraine geht mindestens bis auf den 1. April 2015 zurück. Laut den Angaben von Statista belaufen sich die Spenden bis zum 30. Juni auf 38,81 Mrd. EUR, wovon 34,03 Mrd. EUR für das Militär verwendet wurden. Selbst diese 34 Mrd. EUR hätten über die vergangenen 3 Jahre 861.532 BTC kaufen können, die heute auf einen Wert in Höhe von 89,7 Mrd. EUR kommen.

Somit hätte die Bundesregierung stattdessen einen Gewinn in Höhe von 163,7 % oder umgerechnet 55,7 Mrd. EUR erzielt. Die größten Pakete waren dabei der Ertüchtigungsrahmen 2023 mit 10,5 Mrd. EUR und der Haushalt 2024 mit 7,1 Mrd. EUR, die zu verschiedenen Bitcoin-Preisen zwischen 19.000 und 96.000 EUR hätten erworben werden können.

Sozialleistungen und Gesamtbilanz der hypothetischen Bitcoin-Strategie

Hinzu kommen die Sozialleistungen für die Geflüchteten, welche sich kumulativ auf schätzungsweise 19,3 Mrd. EUR belaufen. Die Jahresbeträge wurden monatlich aufgeteilt und jeweils zum ersten eines jeden Monats investiert. Somit wären 687.704 BTC erworben worden, was einem Vielfachen der noch nicht einmal 200.000 BTC der USA oder von China entspricht. Mittlerweile wäre das Investment 71,6 Mrd. EUR wert.

Insgesamt wären also 53,3 Mrd. EUR in Bitcoin geflossen, womit die Bundesregierung 1.549.236 BTC erworben hätte. Bis zum heutigen Tage wären sie auf 127,3 Mrd. EUR angestiegen, was 2,39x entspricht. Mit diesem Geld hätten 3.182 neue Schulen, 127 Großkliniken, 12.730 km Straßen oder 1,82 Mio. Lehrer-Jahre finanziert werden können. Pro Deutschen entspricht dies 1.528 EUR und pro Haushalt 3.209 EUR.

