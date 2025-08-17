6 Gründe für Fortsetzung der Korrektur des Krypto-Marktes

Die meisten Krypto-Experten sind noch bullisch gestimmt. Allerdings könnten diese Sie auch als Exit-Liquidität nutzen. Welche 6 Gründe nun für eine Fortsetzung der Korrektur sprechen, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

US-Regierung kauft nicht direkt Bitcoins

Am 14. August hat der US-Finanzminister in einem Fox-Interview bekannt gegeben, dass die US-Regierung jetzt doch nicht plane, ihre Goldbestände zugunsten einer Aufstockung des BTC-Bestandes zu reduzieren.

Stattdessen möchte man eher über Konfiszierungen an neue Bitcoins zu gelangen. Dementsprechend sind die Hoffnungen auf Käufe im Umfang von rund 800.000 BTC in den nächsten 5 Jahren mit einer Mindesthaltefrist von 20 Jahren erst einmal geplatzt.

US Treasury Secretary says "we are not going to be buying" Bitcoin



pic.twitter.com/3dbrm624S8 - Bitcoin Archive (@BTC_Archive) August 14, 2025

Dies hat noch weiterreichende Auswirkungen, da auch die Regierungen von anderen Ländern dadurch inspiriert wurden und ebenfalls eigene Krypto-Reserven planten, ebenso wie die ersten Zentralbanken.

Daher könnte erstmal eine große Käufergruppe ausfallen, die ansonsten die Preise in die Höhe getrieben hätte. Allerdings hat die Senatorin Cynthia Lummis noch einmal die Umwandlung von Goldinvestments und eine potenziell heimliche Akkumulation erwähnt. Schließlich könnte man so auf überteuerte Preise aufgrund der Nachricht verzichten.

Investoren werden zunehmend bärisch

"Die Kurse werden fallen in den kommenden 6 Monaten"



Erstaunlich: Relativ viele Investoren (46,2%) rechnen mit fallenden Kursen! Den Bullen ist die Luft ausgegangen (nur noch 29,9% glauben an steigende Kurse)



Kommt wirklich eine Korrektur, wenn viele mit ihr rechnen?



pic.twitter.com/AtwKi9wbIv - Mario Lochner (@mario_lochner) August 17, 2025

Darüber hinaus zeigt das AAII Sentiment Survey, welches wöchentlich die Stimmung der Privatanleger misst, dass die Investoren seit Ende Juli zunehmend bärisch geworden sind. So gehen derzeit 48,2 % davon aus, dass der Aktienmarkt in den nächsten 6 Monaten negativ ist. Nur noch 29,9 % sind bullisch gestimmt, während 24,0 % eine neutrale Stimmung haben. Im Vergleich dazu waren Ende Juli nur 34,0 % bärisch und 38,8 % bullisch.

Friedensverhandlung könnte von Selenskyj sabotiert werden

Während die Verhandlungen von Trump und Putin am Freitag laut Aussagen der Beteiligten positiv verlaufen sind, wurden bisher weder ein Waffenstillstand noch ein Frieden erreicht. Als Nächstes findet am Montag ein Treffen zwischen den Präsidenten der USA und dem der Ukraine statt, um die weiteren Standpunkte für weitere Verhandlungen zu klären.

Anschließend soll ein weiteres Meeting mit Putin stattfinden, wobei möglicherweise auch die europäischen Politiker berücksichtigt werden, obwohl deren Zustimmungswerte zuletzt deutlich abgenommen haben. Diese und Selenskyj könnten den Friedensverhandlungen schaden, wenn sie mit den Abmachungen der USA und Russlands nicht zufrieden sind.

JUST IN: Ukraine rejects President Trump's proposal for peace talks with Russia unless there is a ceasefire. pic.twitter.com/JRX2pFKDGi - BRICS News (@BRICSinfo) August 16, 2025

Insbesondere die potenziell abzutretenden Ostgebiete sind für die Ukraine von großer Bedeutung, da laut Schätzungen 90 % der Kohlereserven, 80 % der Kohlenwasserstoffreserven und 90 % der Gasproduktion des Landes in dieser Region zu verorten ist. Noch wichtiger sind die 5 % der weltweiten Vorkommen an seltenen Erden in der Ukraine, die zu 70 % in diesen Gebieten sind.

Zudem ist dort ein Festungsbau, welcher für das Militär für die Verteidigung strategisch wichtig ist. Aus all diesen Gründen wird der Krieg laut Jeffrey Sachs auf dem Schlachtfeld ausgetragen, was zu Enttäuschungen und Korrekturen führen kann, auch wenn vorerst eine Entspannung feststellbar ist. Insgesamt würde die Ukraine ohne die Ostgebiete in starke Abhängigkeit von Russland geraten, was diese wohl verhindern will, ebenso wie Selenskyj seine Absetzung.

Inflation steigt stärker als erwartet

Eine der größten Gefahren für den Krypto-Markt stellt derzeit die Inflation dar. So liegen CPI und PCE bereits deutlich über den Zielen der amerikanischen Notenbank, während die Frühindikatoren wie die Produzenten- und die Importpreise wieder hohe Anstiege verzeichnet haben sowie daher weiteren Druck signalisieren.

PPI MoM hottest since March 2022 as services PPI explode higher. Over half of the increase is attributable to margins for final demand trade services, which jumped 2.0% pic.twitter.com/aosDjRV7om - zerohedge (@zerohedge) August 14, 2025

Zwar expandiert die globale Geldmenge M2 aufgrund anderer Notenbanken und fördert den Krypto-Markt bis mindestens zum Beginn des vierten Quartals, jedoch dürften die Investoren am Monatsende mit den nächsten wichtigen Inflationsdaten noch einmal enttäuscht werden. Dies kann die Chancen für die 25 Basispunkte im September von derzeit 92,5 % weiter reduzieren, wobei es vor wenigen Tagen nach den schwachen Arbeitsmarktdaten noch 100 % waren.

Erster Monat nach der Zinssenkung ist tendenziell bärisch

Wird die amerikanische Notenbank (Fed) tatsächlich bald die Zinsen senken? Und das dann auch noch bei Allzeithoch?!



Spannende Statistik: So reagierte der S&P 500 in den letzten Jahrzehnten, wenn die Fed die Zinsen rund um ein Allzeithoch gesenkt hat…



Erstaunlich: Ein Jahr… pic.twitter.com/PXE5NyH1jD - Mario Lochner (@mario_lochner) August 17, 2025

Nicht vergessen werden sollte ist, dass nicht alle Zinssenkungen unmittelbar in Kursanstiegen resultieren. Stattdessen zeigen die historischen Daten sogar, dass vor allem der erste Monat danach tendenziell etwas bärischer ist, während mit Fortschreiten der Zeit die Wahrscheinlichkeit für höhere Kurse weiter zunimmt. Dies deckt sich auch etwas mit den Saisonalitäten.

Saisonalität übt bis Oktober Druck auf den Krypto-Markt aus

Basierend auf der Saisonalität handelt es sich in der Zeit bis zum Oktober eher um eine Marktphase, die von einer höheren Volatilität und niedrigeren Kursen geprägt ist. Außerdem laufen nun auch bald die verschiedenen Zyklen aus, von denen vor allem der Halving-Zyklus hervorzuheben ist. Dennoch wurde der Oktober dann wieder in der Regel besonders positiv beendet und die Jahresendrally eingeleitet, was auch dieses Mal wieder zu erwarten ist.

