Bitcoin korrigiert, aber Bitcoin-Layer-2 erzielt über 10 Mio. USD

Die schnellste Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper hat mit ihrem ICO mittlerweile über 10 Mio. USD eingenommen, während BTC nach dem neuen Allzeithoch von 124.457 USD eine Korrektur auf 118.000 USD eingelegt hat, ist bei dem Fundraising bisher noch kein nachlassendes Interesse erkennbar.

Bei Bitcoin handelt es sich um ein typisches Konsolidierungsmuster während eines Bullenmarktes. Somit wird es auch eher die Ruhe vor dem stürmischen Bullenmarkt sein. In das Zentrum dessen rückt sich die einzigartig skalierbare Bitcoin-Infrastruktur.

https://x.com/BTC_Hyper2/status/1955976011583004856

Die hohen Kursschwankungen sind auf die Zunahme der gehebelten Investments zurückzuführen. Dennoch sollten solche Bewegungen in diesem Umfang eher als hervorragende Nachkaufgelegenheiten betrachtet werden.

Zwar sind die Produzentenpreise zuletzt wieder stark gestiegen, dennoch steht die amerikanische Notenbank weiterhin unter Zugzwang, endlich die Zinsen zu senken. Dies ist dann auch besonders bullisch für den Krypto-Markt.

Weitere positive Faktoren sind die Erfolge in den Friedensverhandlungen, Annäherungen im Handelskrieg und die institutionelle Nachfrage. Aber gibt es derzeit eine bessere Chance, um von diesen Entwicklungen zu profitieren, als dies bei Bitcoin Hyper der Fall ist?

Mithilfe des HYPER-Tokens und seiner Technologie soll das Bitcoin-Ökosystems erweitert und verbessert werden, um die Zukunft des digitalen Geldes voranzutreiben. Somit handelt es sich also um ein besonders ambitioniertes Projekt.

So gesehen nimmt Bitcoin Hyper die Rolle einer App-Schicht für Bitcoin ein. Zudem ist es nicht nur eine kühne Vision, sondern ein Projekt mit deutlichen Entwicklungsfortschritten, wie regelmäßig mit der Community aus Nutzern und Entwicklern geteilt wird. Zuletzt wurden etwa erst Solana-dApps auf der App-Ebene mit der Rollup-Infrastruktur ermöglicht.

Zum aktuellen Zeitpunkt wird der HYPER-Token für einen Preis in Höhe von 0,012745 USD angeboten. Dieser wird laut den Angaben des Countdowns der Website allerdings nur noch für weniger als einen Tag und 13 Stunden verfügbar sein.

Blockchain-Revolution erfasst traditionelle Industrie und Bitcoin Hyper will sie anführen

Zunehmend kann Bitcoin die Wall Street und Unternehmen von seiner Sicherheit überzeugen, welche auf die zugrundliegende Technologie zurückzuführen ist. Ebenso ist dies bei den Wettbewerbern wie vor allem Ethereum und Solana ersichtlich, wobei sie Raum für DeFi und weitere Kryptosektoren bieten.

Immer mehr erkennen die Vorteile der Blockchain-Technologie mit niedrigeren Gebühren und einer Sicherheit durch die Transparenz und Vertrauenswürdigkeit der Netzwerke. Aber auch in Bezug auf die Funktionalität, Liquidität, Sicherheit und Verfügbarkeit sind somit Verbesserung erreichbar.

Die von Bitcoin Hyper ebenfalls aufgrund ihrer hervorragenden Skalierbarkeit verwendete Solana-Blockchain ist um ein Vielfaches schneller als Ethereum und wird einer der großen Gewinner der Web3-Revolution sein, bei der vor allem die Tokenisierung ein enormes Potenzial bietet, da Bitcoin Hyper bald mithilfe von Bitcoin bergen kann.

Vor diesem Hintergrund hat Solana zuletzt erst einen Anstieg bis auf einen Preis in Höhe von mehr als 200 USD verzeichnet, während der Coin mittlerweile wieder auf 193,82 USD gefallen ist. Dennoch zeigt auch dies, wie die Bitcoin-Dominanz zunehmend abnimmt, während sich die Altcoins in Richtung neuer Allzeithochs bewegen.

https://www.coingecko.com/en/coins/solana

Angetrieben werden die Kurse nicht nur von reinem Hype. Denn die Blockchains werden die Infrastruktur für das nächste Finanzsystem und darüber hinaus vermutlich eine Art neues Internet darstellen, das sogenannte Web3. Insbesondere frühe Investoren können somit überdurchschnittliche Renditen erzielen.

Dies erklärt auch das Interesse an Bitcoin Hyper. Zwar kann Bitcoin nicht allein Smart Contracts für dezentrale Anwendungen wie Ethereum und Solana bieten, jedoch ist es weiterhin die größte und sicherste Blockchain. Nun soll sie mithilfe von Bitcoin Hyper zum Zentrum des digitalen Bargelds und der digitalen Industrie werden.

Mithilfe der Skalierungslösung wird BTC auf besondere Weise optimiert, wie es kein anderer Wettbewerber tut. Denn HYPER verwendet die Geschwindigkeit und Effizienz von Solana, um somit die schnellste Bitcoin-Layer-2 zu bieten.

Somit eignet sich Bitcoin auch als alltägliches Zahlungsmittel, da nicht mehr 10 Minuten auf die Bestätigung einer Transaktion gewartet und teilweise höhere Gebühren als für Einzelprodukte selbst gezahlt werden müssen.

Durch die intensive Nutzung der SVM (Solana Virtual Machine) können diese Hindernisse eliminiert werden, sodass Bitcoin nicht nur für die Überweisung von hohen Beträgen wirtschaftlich ist, sondern auch von Menschen auf der ganzen Welt besser genutzt werden kann.

Bridge von Bitcoin Hyper führt zur Zukunft des programmierbaren Geldes

Auch die Wale wollen sich die vielversprechende Chance von Bitcoin Hyper nicht entgehen lassen. So wurde erst kürzlich von einem Bericht, der HYPER-Coins für umgerechnet 150.000 USD gekauft hat. Dies deutet darauf hin, dass auch die Krypto-Experten von der programmierbaren Zukunft von Bitcoin überzeugt sind.

https://etherscan.io/tx/0xbc86de89e82a50488e7442a3a3150247b68084c2f2ac3415c8046c1958a89fc5

Bitcoin Hyper verwendet eine Bridge, mit welcher sich in der Kryptoindustrie die digitalen Assets zwischen verschiedenen Blockchain-Ökosystemen austauschen lassen und somit diese miteinander kompatibel machen.

Ebenso stellt die Brücke von Bitcoin Hyper eine Verbindung zwischen der Bitcoin-Blockchain und der eigenen Layer-2 her. Dabei sichert die Bitcoin-Layer-1 die gesamte Layer-2 ab, während die Brücke die Bitcoins einfriert und dieselbe Menge als gewrappte Token auf der Skalierungslösung emittiert.

Dieser stellt die Hauptwährung des Ökosystems dar und ist somit 1:1 mit Bitcoin abgesichert. Damit können dann die dezentralen Anwendungen von DeFi über Zahlungen bis hin zu KIs und Gaming verwendet werden, die mit der dezentralsten und sichersten Chains abgesichert werden.

Sofern die Nutzer wieder die Layer-2 verlassen wollen, werden die neuen Bitcoins vernichtet und die zuvor eingefrorenen Token wieder freigeschaltet. Dabei wird die technologische Komplexität minimiert, um eine besonders nutzerfreundliche Erfahrung über die programmierbare, unternehmens- und E-Commerce-fähige Transaktionsschicht zu garantieren.

https://x.com/BTC_Hyper2/status/1945120283053940738

HYPER-Coin profitiert von Wertversprechen im Umfang mehrerer Billionen US-Dollar

Der Markt der Bitcoin-Zahlungen wird bis zum Jahr 2031 auf einen Wert in Höhe von 3,7 Bio. USD geschätzt. Von diesem müsste der HYPER-Coin also nur einen Bruchteil abdecken, um bereits bedeutend zu profitieren. Somit könnte er schnell zu einem der am höchsten bewerteten Kryptowährungen aufsteigen.

Aus diesem Grunde wollten sich viele auch nicht den HYPER-Coin während des Presales entgehen lassen. Denn stellt er die native Währung des Netzwerkes dar und umfasst unterschiedliche Anwendungsgebiete:

Transaktionsgebühren: Zahlungsmittel für Gasgebühren, Smart Contracts und dApp-Interaktionen

Zahlungsmittel für Gasgebühren, Smart Contracts und dApp-Interaktionen Staking-Zugang: Inhaber des HYPER-Coins verdienen ein passives Einkommen

Inhaber des HYPER-Coins verdienen ein passives Einkommen Ökosystem-Zugang: Einige dApps, DeFi-Protokolle und Premiumdienste können HYPER-Coins in Smart Contracts für Zugang erfordern

Einige dApps, DeFi-Protokolle und Premiumdienste können HYPER-Coins in Smart Contracts für Zugang erfordern Entwickler-Zuschüsse: Entwickler können Förderungen oder Gebührennachlässe durch das Halten der HYPER-Coins in ihrem Smart Contract erhalten

Entwickler können Förderungen oder Gebührennachlässe durch das Halten der HYPER-Coins in ihrem Smart Contract erhalten Governance: Der HYPER-Coin aktiviert Abstimmungsrechte, sobald freigeschaltet

Somit werden das transformative Potenzial für Bitcoin und der große Nutzen des HYPER-Coins klar. Daher ist auch mit einer wachsenden Nachfrage nach dem HYPER-Token zu rechnen, wobei er aufgrund der Verbindung mit der führenden Rolle von Bitcoin so attraktiv wird.

Deshalb hat der Krypto-Analyst Crypto Gains seinen 149.000 Abonnenten auch empfohlen, Bitcoin Hyper genauer zu analysieren.

So können Sie jetzt HYPER kaufen und 110 % pro Jahr erzielen

Sofern Sie sich heute für ein Investment in Bitcoin Hyper entscheiden, können Sie Ihre Coins bereits staken, um eine dynamische Rendite in Höhe von 107 % pro Jahr erzielen, sofern Sie diese in den Staking-Pool einzahlen.

Damit Sie den Coin schon vor der Markteinführung erhalten, öffnen Sie die offizielle Website und verbinden mit dieser eine Wallet. Dann kann der Token mit SOL, ETH, USDT, USDC, BNB oder Bankkarte bezahlt werden.

Für ein optimales Erlebnis während des Presales wird die führende Web3-Wallet ohne Verwahrung, die Best Wallet, empfohlen. In dieser ist der Vorverkauf unter der Rubrik "Upcoming Tokens" zu finden, wo die neuesten Coins aufgelistet sind, bevor sie nach der Listung der Kryptobörsen im Preis explodieren.

Verpassen Sie keine Ankündigungen von Bitcoin Hyper, indem Sie dem Projekt auf X und Telegram folgen.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.