Bitcoin erreicht Allzeithoch: Wie Anleger jetzt zusätzliche Renditen mit BTC erzielen können

Bitcoin hat vor zwei Tagen ein neues Allzeithoch markiert, womit erneut alle Adressen im Gewinn lagen. Das zeigt, wie stark Kurssteigerungen allein schon Renditen ermöglichen. Doch Bitcoin ist längst mehr als nur ein Wertspeicher. Durch neue Anwendungen im Bereich DeFi kann BTC aktiv genutzt werden, um zusätzliche Ertragschancen zu erschließen.

Bitcoin DeFi eröffnet völlig neue Verdienstmöglichkeiten

Im Interview beschreibt Charlie Hu, Mitgründer von Bit Layer, wie sich Bitcoin von einem reinen Wertspeicher hin zu einem aktiven Instrument für Finanzanwendungen entwickelt. Lange Zeit galt Bitcoin als "totes Kapital" - sicher, aber kaum produktiv. Mit der wachsenden DeFi-Infrastruktur auf Bitcoin könnten sich diese Rollen grundlegend verändern.

Ein zentrales Element ist laut Hu die Nutzung von Bitcoin als Liquiditätsbasis. Über dezentrale Kreditprotokolle lassen sich BTC in Pools einbringen, wo sie Zinsen generieren. Statt lediglich gehalten zu werden, kann Bitcoin also passiv Renditen erwirtschaften. Darüber hinaus entstehen dezentrale Handelsplätze, die Bitcoin oder Wrapped-BTC als Basis nutzen und zusätzliche Einnahmequellen durch Handel, Arbitrage oder das Bereitstellen von Liquidität eröffnen.

Bitcoin Hyper Presale: Layer-2-Lösung sammelt über 10 Millionen Dollar ein

Neue Bitcoin-Layer-2-Lösungen verfolgen das Ziel, das Ökosystem deutlich über die klassische Rolle von Bitcoin als Wertspeicher hinaus auszubauen. Ein innovatives Vorhaben ist dabei Bitcoin Hyper, eine neue Layer-2-Lösung, die bereits über 10 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt hat. Das Projekt verfolgt das Ziel, die Funktionalität von Bitcoin entscheidend zu erweitern und den Weg für ein echtes DeFi-Ökosystem auf Basis der größten Kryptowährung zu ebnen.

Im Kern steht ein technologischer Ansatz, der die Solana Virtual Machine (SVM) integriert, um Smart Contracts und komplexe Anwendungen auf Bitcoin nutzbar zu machen. Die Roadmap sieht den Start des Mainnets für das dritte Quartal 2025 vor. Der native HYPER-Token ermöglicht Staking mit über 100 Prozent APY und wird später für Governance-Aufgaben eingesetzt. Wer vom Wachstumspotenzial profitieren möchte, hat derzeit noch die Möglichkeit, im laufenden Presale einzusteigen, bevor der Preis bereits morgen das nächste Mal angehoben wird.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.