DeFi-Markt 2025: PENDLE zeigt verstecktes Potenzial während Bitcoin Hyper Layer-2-Revolution plant

Dezentralisierte Finanzanwendungen gehören auch 2025 zu den dynamischsten Segmenten des Kryptomarkts. Anleger suchen verstärkt nach Projekten, die sowohl technologisch innovativ als auch langfristig tragfähig sind. Institutionelle Investoren zeigen zunehmendes Interesse, nicht zuletzt dank klarerer regulatorischer Rahmenbedingungen in den USA. Diese Kombination schafft Vertrauen und könnte den Weg für eine breite Adaption ebnen. Während einige DeFi-Projekte bereits erhebliche Kursgewinne verzeichnet haben, gibt es weiterhin Kandidaten, die trotz solider Fundamentaldaten noch unterbewertet erscheinen. Analysten sehen insbesondere bei PENDLE Potenzial.

Pendle Finance etabliert sich als Yield-Trading-Pionier

Pendle Finance hat sich als eines der innovativsten Protokolle im Bereich des DeFi-Yield-Handels etabliert. Die Plattform ermöglicht es, künftige Erträge von Tokens in handelbare Einheiten zu zerlegen, wodurch Nutzer zwischen festverzinslichen und variablen Einnahmen unterscheiden können. Damit positioniert sich Pendle als Bindeglied zwischen traditionellen Anleihekonstrukten und dezentralen Finanzmärkten.

Mit einem Total Value Locked (TVL) von knapp 6,8 Milliarden US-Dollar zählt das Projekt inzwischen zu den Schwergewichten im DeFi-Sektor. Der PENDLE Token wird bei rund 5,54 US-Dollar gehandelt und läuft damit letzte Woche seitwärts. Im vergangenen Monat konnte PENDLE um rund 25 Prozent steigen. Aktuell erleben wir somit eine Konsolidierung.

Experten-Analysen sprechen für bullisches Potenzial

Laut dem Krypto-Analysten Mesh.hl ist PendleFi einer der am stärksten übersehenen Werte im DeFi-Universum. Zentral ist das Tokenmodell, das langfristig auf Stabilität setzt. Durch das vependle-System werden Tokens gebunden, wodurch Umlaufmengen sinken, während Halter Gebührenanteile und Mitspracherechte erhalten. Nach der vollständigen Freigabe der Team- und Investorentokens im Jahr 2024 fließen Emissionen nur noch in Anreizsysteme, wobei bis 2026 die Emissionen schrittweise reduziert werden.

Der Analyst Nology sieht für Pendle sogar deutliches Aufwärtspotenzial mit einem Kursziel von rund 15 US-Dollar. Auch Degen_Senseiiii betont den rasanten Wandel von Pendle: Innerhalb von zwei Jahren wuchs das Total Value Locked fast auf zehn Milliarden US-Dollar, während sich die Finanzlage deutlich verbesserte. Aus einem Verlust von 22 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 wurde 2025 ein Gewinn von über sieben Millionen, während das Nettoeinkommen für Token-Halter auf 25 Millionen stieg.

Bitcoin Hyper: DeFi-Revolution für das Bitcoin-Netzwerk im Presale

Im Krypto-Sektor gilt Bitcoin bislang vor allem als Wertaufbewahrungsmittel. Doch mit Bitcoin Hyper entsteht ein neuer Layer-2-Ansatz, der das Netzwerk auch für dezentrale Finanzanwendungen öffnen möchte. Das Projekt verbindet klassische Stabilität mit neuer Funktionalität und will damit einen Schritt gehen, den viele Beobachter bisher kaum für möglich hielten. Das zentrale Element ist eine Brücke, über die sich native BTC im Verhältnis 1:1 in einen abgeleiteten Token überführen lassen.

Technologisch setzt Bitcoin Hyper auf die Solana Virtual Machine, die nahezu latenzfreie Transaktionen ermöglicht und Entwicklern den Zugang zu erprobten Werkzeugen bietet. Der HYPER-Token übernimmt eine zentrale Rolle für Transaktionsgebühren, Anwendungszugang und künftige Governance-Aufgaben. Das wachsende Interesse spiegelt sich im Presale wider, in dem bereits über 10 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden. Käufer können den Token direkt auf der offiziellen Website erwerben, wobei verschiedene Zahlungsmittel unterstützt werden und ein Staking-Programm mit aktuell rund 110 Prozent APY bereitsteht.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.