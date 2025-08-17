First Solar: Kursexplosion durch prominente Rückendeckung!

Technische Stärke durch überwundenen Widerstand!

Rückblick

Die First Solar-Aktie hat die wichtige Widerstandszone bei etwa 190 USD überwunden. Diese Linie diente zuvor als Obergrenze, von der aus der Kurs mehrfach abprallte. Der jüngste Anstieg hat diese Widerstandszone durchbrochen, was ein deutliches Signal für die Stärke des Aufwärtstrends ist.

First Solar-Aktie: Chart vom 15.08.2025, Kürzel: FSLR, Kurs: 201.88 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Bruch des Widerstands bei 190 USD ist ein klassisches Signal für eine potenzielle Fortsetzung des Trends. Die gleitenden Durchschnitte untermauern die bullischen Aussichten. Bei einem temporären Rücksetzer könnten sich attraktive Einstiegschancen ergeben.

Mögliches bärisches Szenario

Eine Unterschreitung des Ausbruchsniveaus würde auf eine Schwäche hindeuten und wäre ein Warnsignal. Um mögliche Verluste eng zu begrenzen, liegt der Stopp-Loss in diesem Szenario bei 185 USD.

Meinung

Die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz erfordert enorme Mengen an Energie. Ein Zusammenschluss großer US-amerikanischer Tech-Unternehmen, die sogenannte "Data Center Coalition", hat sich am Freitag mit einer Petition an US-Finanzminister Scott Bessent gewandt. Um den wachsenden Strombedarf nachhaltig zu decken, sei der weitere Ausbau von grüner Energie, insbesondere Solarenergie, unerlässlich. First Solar, als einer der führenden US-Hersteller von Solarmodulen, ist ein direkter Profiteur einer stabilen und planbaren Förderpolitik. Rückenwind aus der Politik könnte die Unsicherheit, die über der Branche schwebt, deutlich reduzieren. Zu den Unterstützern gehören prominente Firmen wie Amazon und Oracle.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 21.44 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 494.27 Mio. USD

Meine Meinung zu First Solar ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 17.08.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegen keine Interessenskonflikte vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.