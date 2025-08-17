Hotstocks KW 33 / 2025: Biotech-Aktien im Aufwind!

Investieren & Traden mit Biotech-Aktien

Biotech-Aktien sind für viele Anleger spannend, weil sie eine Mischung aus wissenschaftlicher Revolution und wirtschaftlichem Potenzial bieten. Die Menschheit wird älter, chronische Krankheiten nehmen zu, und die Nachfrage nach innovativen Therapien wächst. Genau hier setzt Biotechnologie an: mRNA-Impfstoffe, Gentherapien oder die Genschere CRISPR sind Beispiele dafür, wie Unternehmen gerade dabei sind, Medizin völlig neu zu definieren. Wer früh in ein Unternehmen investiert, das einen Durchbruch erzielt, kann enorme Gewinne mitnehmen, zumal große Pharmakonzerne kleine Biotech-Firmen oft teuer aufkaufen, sobald deren Forschung vielversprechend aussieht. Gleichzeitig gilt der Sektor als teilweise krisenresistent, denn Medikamente braucht man auch in wirtschaftlich schlechten Zeiten. Der Haken an der Sache ist allerdings nicht klein: Ein Großteil der Projekte scheitert in klinischen Studien, und die Aktienkurse reagieren oft brutal auf Erfolg oder Misserfolg einzelner Tests. Biotech ist daher nichts für schwache Nerven, sondern für Anleger mit Geduld, Risikobereitschaft und der Bereitschaft, auch mal ins Leere zu greifen oder für Trader, die mit eng gesetzten Stopps arbeiten. Der gesamte Biotech-Sektor hat sich in den letzten Wochen sehr stark entwickelt, nachdem es zuvor eine deutlich schwächere Phase gegeben hatte. Alle nachfolgend genannten Wertpapiere sind an der US-Technologiebörse Nasdaq gelistet.

Alnylam Pharmaceuticals Inc. (ALNY) - ISIN US02156B1035

Das Biotech-Unternehmen Alnylam hat in den letzten Jahren bahnbrechende Arbeit geleistet, indem es das natürliche Phänomen der RNA-Interferenz für medizinische Anwendungen nutzbar machte. Durch die Entwicklung von RNAi-Therapeutika erschließt das Unternehmen völlig neue Behandlungsmöglichkeiten. Diese innovative Medikamentenklasse basiert auf einem biologischen Mechanismus, der in der Forschung bereits seit geraumer Zeit erfolgreich eingesetzt wird: der gezielten Unterdrückung spezifischer Gene durch RNA-Interferenz-Technologie. Das Unternehmen aus Cambridge, Massachuesetts kann noch keine Gewinne vorweisen, meldete jedoch neulich einen Durchbruch bei Medikamenten gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was zum jüngsten Kursanstieg beigetragen hat. Momentan ist es für Neueinstiege etwas zu spät.

Royalty Pharma (ARGX) - ISIN NL0012817175

Das in New York ansässige Unternehmen Royalty Pharma agiert als spezialisierter Finanzinvestor im Pharmabereich und ist bei den Biotech-Aktien gelistet. Das Geschäftsmodell basiert darauf, Lizenzrechte an pharmazeutischen Produkten zu erwerben und diese dann an etablierte Konzerne wie Sanofi, Merck & Co. oder Novartis zu übertragen. Im Gegenzug erhält Royalty Pharma einen prozentualen Anteil an den Verkaufserlösen dieser Medikamente - ein Modell, das als Lizenzgebühren-Investment bezeichnet wird. Die Gewinne waren in den vergangenen Jahren entsprechend der Volatilität der Branche stark schwankend, lagen aber stets über der Nulllinie. Die Aktie stabilisiert sich gerade zwischen den gleitenden Durchschnitten und könnte bald wieder für einen Long Trade interessant werden.

BeOne Medicines (ONC) - ISIN CH1391448177

Das Unternehmen aus Basel ist auf Krebsmedikamente spezialisiert. Es hat erst neulich seinen Sitz in die Schweiz verlegt und könnte 2025 erstmals Gewinne abliefern. Die charttechnische Entwicklung ist sehr volatil, ein Aufwärtstrend könnte aber in Kürze komplettiert werden.

Insmed Inc. (INSM) - ISIN US45780R1014

Insmed Incorporated ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf seltene Lungen- und Infektionskrankheiten spezialisiert hat. Das Unternehmen entwickelt Therapien für vernachlässigte Krankheiten mit bislang wenigen Behandlungsoptionen. Hauptprodukt ist ein inhalatives Antibiotikum zur Behandlung von Lungeninfektionen bei chronischen Lungenerkrankungen. Insmed verfügt über eine Pipeline verschiedener Medikamente in klinischen Entwicklungsphasen und zielt darauf ab, ungedeckten medizinischen Bedarf in spezialisierten Therapiebereichen zu decken. Das Unternehmen aus Bridgewater in New Jersey schreibt seit vielen Jahren rote Zahlen. Zuletzt gab es aber gute Nachrichten zu einer FDA-Zulassung und einer positiv verlaufenen Studie.

Incyte Corporation (INCY) - ISIN US45337C1027

Das in Wilmington, Delaware ansässige Unternehmen Incyte konzentriert sich als spezialisierter Biopharmahersteller auf die Forschung, Entwicklung und den Vertrieb innovativer Arzneimittel. Die Gewinne schwanken relativ stark, immerhin gibt es positive Zahlen. Der Konzern lag in Q2 spürbar über den Markterwartungen, was die Kursentwicklung antrieb. Hauptfaktor der erfolgreichen Entwicklung bleibt das bewährte Krebsmedikament Jakafi, für das Incyte seine Jahresumsatzprognose nach oben korrigiert hat. Zusätzlichen Schwung erhält das Unternehmen durch seine beiden Newcomer-Produkte Niktimvo und Opzelura, die beide eine erfreuliche Marktdurchdringung zeigen und als wichtige Wachstumsmotoren fungieren.

Tagescharts vom15.08.2025, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 17.08.2025

