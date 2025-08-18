DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 18. August
=== 08:00 DE/Baugenehmigungen Juni *** 11:00 EU/Handelsbilanz Juni - US/US-Präsident Trump empfängt unter anderem Selenskyj, Merz, Macron, Starmer, Meloni und Nato-Generalsekretär Rutte, Washington - AU/BHP Group Ltd, ausführliches Jahresergebnis ===
