DJ Europas Regierungschefs unterstützen Selenskyj in Washington gegen Putin

Von Daniel Michaels und Laurence Norman

DOW JONES--Europäische Staats- und Regierungschefs werden am Montag gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Washington zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump reisen. Ziel ist es, gemeinsam gegen die russischen Bemühungen vorzugehen, die Friedensbedingungen in ihrem Krieg zu diktieren.

Die Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Deutschlands, Italiens, Großbritanniens, Finnlands, die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, sowie Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagten, sie würden Selenskyj ins Weiße Haus begleiten. Selenskyj reiste am Sonntag nach Brüssel, um sich mit von der Leyen zu treffen und in einer Videokonferenz mit den anderen Staats- und Regierungschefs auf das Treffen mit Trump im Weißen Haus vorzubereiten.

"Es ist sehr wichtig, dass Sie an unserer Seite stehen und dass wir gemeinsam mit Amerika sprechen", sagte Selenskyj in Brüssel neben von der Leyen stehend. "Es ist entscheidend, dass Europa jetzt genauso geeint ist wie zu Beginn - wie im Jahr 2022", als Russland seine groß angelegte Invasion der Ukraine startete, sagte Selenskyj. "Diese Einheit trägt wirklich dazu bei, echten Frieden zu fördern, und sie muss stark bleiben."

Selenskyj dankte Trump auch dafür, dass er in jüngsten Gesprächen mit europäischen Staats- und Regierungschefs gesagt hatte, er sei offen für Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

"Für alle in Europa ist dies eine bedeutende Veränderung, aber es gibt keine Details, wie dies funktionieren soll und welche Rolle Amerika spielen wird, welche Rolle Europa spielen wird und was die EU tun kann", sagte Selenskyj. "Das ist unsere Hauptaufgabe: Wir brauchen Sicherheit, damit dies in der Praxis funktioniert.

US-Außenminister Marco Rubio sagte am Sonntag, ein Schwerpunkt der Gespräche am Montag würden Sicherheitsgarantien sein werden, einschließlich der Rolle, die die USA möglicherweise spielen könnten. "Vieles davon wird sich darum drehen, welche Art von Sicherheitsgarantien die Ukraine sucht", sagte Rubio gegenüber Fox News. Die USA müssten nun die Details des Vorschlags ausarbeiten, sagte er, ihn dann Russland vorlegen und Moskau dazu bringen, ihn zu akzeptieren. "Aber zuerst müssen wir unsere eigenen Angelegenheiten in Ordnung bringen", fügte er hinzu.

Der US-Sonderbeauftragte Steve Witkoff sagte, Sicherheitsgarantien könnten sich an Artikel 5 des Nordatlantikvertrags orientieren, der besagt, dass ein Angriff eines Feindes auf ein Mitglied als Angriff auf alle Mitglieder betrachtet wird. Die Zusicherungen würden jedoch nicht offiziell vom Nato-Bündnis, sondern von einzelnen Mitgliedern gegeben, sagte er.

"Das bedeutet, dass die Vereinigten Staaten potenziell bereit sind, Sicherheitsgarantien gemäß Artikel 5 zu geben, jedoch nicht von der Nato, sondern direkt von den Vereinigten Staaten und anderen europäischen Ländern", sagte Witkoff gegenüber Fox News. "Das ist eine große Sache."

Europäische Regierungsvertreter sagten, sie erwarteten, dass Selenskyj von Trump unter Druck gesetzt werde, ein Abkommen zu akzeptieren, das der russische Präsident Wladimir Putin am Freitag bei deren Treffen in Alaska skizziert habe. Gemäß diesem Vorschlag würde die Ukraine sich aus der östlichen Donbass-Region zurückziehen und diese aufgeben, einschließlich Teilen der Region Donezk, die sie noch kontrolliert, so Offizielle, die mit den Gesprächen vertraut sind. Im Gegenzug würde Russland den Konflikt entlang der aktuellen Kontaktlinie in Saporischschja und Cherson einfrieren.

Die Hauptaufgabe für Selenskyj am Montag werde darin bestehen, Trump davon zu überzeugen, dass es andere, bessere Alternativen gibt, um das oberste Ziel des US-Präsidenten, nämlich eine schnelle Beendigung des Krieges, zu erreichen. Das sagten mehrere europäischen Regierungsvertreter.

Würde Selenskyj Putins Forderungen einfach ablehnen, könnte die daraus resultierende Pattsituation zu neuen Spannungen zwischen Trump und Selenskyj führen. Als Selenskyj im Februar das Weiße Haus besuchte, geriet er in einen lautstarken Streit mit Trump und Vizepräsident JD Vance.

Selenskyj und europäische Regierungen bestehen seit langem darauf, dass die territoriale Integrität und die souveränen Entscheidungen der Ukraine in Friedensverhandlungen respektiert werden sollten. Europäische Beamte räumen hinter vorgehaltener Hand ein, dass die Ukraine nicht ihr gesamtes Territorium zurückgewinnen wird, Aber sie sagten, dass die russische Besatzung von Teilen der Ukraine so gering wie möglich sein und niemals rechtlich als russisches Territorium anerkannt werden sollte.

Selenskyj wies am Sonntag darauf hin, dass die Verfassung der Ukraine die Abtretung von Territorium oder den Handel mit Land verbietet. Er würde wahrscheinlich mit massivem Widerstand im eigenen Land rechnen müssen, wenn er Gebiete abtreten würde, die das russische Militär nicht erobern konnte. "Putin hat viele Forderungen, aber wir kennen nicht alle", sagte Selenskyj. "Es wird Zeit brauchen, sie alle durchzugehen. Unter dem Druck von Waffen ist das unmöglich". Daher sei jetzt ein Waffenstillstand notwendig, gefolgt von schnellen Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen, sagte er.

