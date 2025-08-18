Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
August 18
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|15/08/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|255331.96
|5.8025
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|15/08/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|40709650.00
|238537470.78
|5.8595
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|15/08/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|2200000.00
|11974290.59
|5.4429
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|15/08/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|256076.14
|5.8354
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|15/08/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|13104377.00
|75315657.41
|5.7474
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|15/08/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|189700.46
|5.0888
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|15/08/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|2000000.00
|12671362.30
|6.3357
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|15/08/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5020000.00
|28816890.46
|5.7404
