VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 18
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-08-15
|NL0009272749
|3790000.000
|342717207.19
|90.4267
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-08-15
|NL0009272756
|232000.000
|21374634.42
|92.1320
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-08-15
|NL0009272772
|513000.000
|36913934.48
|71.9570
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-08-15
|NL0009272780
|360000.000
|29741510.88
|82.6153
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-08-15
|NL0009690239
|7910404.000
|292466397.02
|36.9724
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-08-15
|NL0009690247
|2518390.000
|43135447.69
|17.1282
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-08-15
|NL0009690254
|2426537.000
|30105948.95
|12.4070
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-08-15
|NL0010273801
|2681000.000
|51074852.76
|19.0507
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-15
|NL0010731816
|778000.000
|65425940.99
|84.0950
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-08-15
|NL0011683594
|66850000.000
|2977569959.99
|44.5411
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-15
|NL0010408704
|29203010.000
|1015627364.19
|34.7782
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-08-15
|NL0009272764
|328000.000
|20348979.48
|62.0396
