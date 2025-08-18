Webinar-Special: Grundlagen Aktienanleihen - hier ist der Zins!

Anzeige
Montag, 18.08.2025
Glencores 6,35-Mrd.-€-Deal zeigt, warum dieses 30-Mio.-€-Energie-Junior stark unterbewertet ist!
DZ Bank
18.08.2025 08:11 Uhr
Werbung



Für den Aktionär sind sie nervig und ein Renditekiller. Sägezahnmärkte wie derzeit mit einem begrenztem Auf und Ab der Kurse bieten weder echte Einstiegsmöglichkeiten noch die Möglichkeit der Gewinnmitnahme. In diesen Zeiten schlägt die Stunde der Seitwärtsprodukte. Anlagezertifikate, die auch bei nur geringen Kursschwankungen ordentliche Renditen erwirtschaften und dabei sogar leichte Kursrückgänge abfedern können. Ein typischer Vertreter sind die Aktienanleihen. Aber wie genau funktionieren die Produkte, wie sind sie konstruiert und wie setze ich sie optimal zur Depotbeimischung ein? Als das erläutert Falko Block, Derivatespezialist bei der DZ BANK in Frankfurt beim Special Webinar "Grundlagen Aktienanleihen"am Montag, 18.08. um 19:00 Uhr.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Abbildung: DAX (Quelle: www.dzbank-wertpapiere.de)

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten

  • Marcus Landau, Derivatespezialist bei der DZ BANK
  • Falko Block, Derivatespezialist bei der DZ BANK


Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:


© 2025 DZ Bank
