Anzeige
Mehr »
Montag, 18.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Sonntag: Glencores 6,35-Mrd.-€-Deal zeigt, warum dieses 30-Mio.-€-Energie-Junior stark unterbewertet ist!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
PR Newswire
18.08.2025 08:18 Uhr
90 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Tabula ICAV - Net Asset Value(s)

Tabula ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, August 18

[15.08.25]

TABULA ICAV

Fund: Janus Henderson Tabula Lux AAA CLO UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
14.08.25LU294159908116,417,383.00EUR40,000.00166,781,444.4610.1588
Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
14.08.25LU2941599248298,179.00USD03,050,385.2710.2300
Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
14.08.25LU2941599834830,386.00GBP08,401,303.0310.1173
Fund: Janus Henderson Tabula USD AAA CLO UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
14.08.25LU299452085110,547,742.00USD0107,770,304.0910.2174
Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
14.08.25LU2994520935567,453.00USD05,749,361.0410.1319
Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
14.08.25LU299452107325,000.00USD0253,557.6910.1423
Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
14.08.25LU299452166925,000.00GBP0251,899.2910.0760
Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
14.08.25LU294159916421,844.00EUR0218,763.8910.0148

© 2025 PR Newswire
Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung
Ende Mai leitete US-Präsident Donald Trump mit der Unterzeichnung mehrerer Dekrete eine weitreichende Wende in der amerikanischen Energiepolitik ein. Im Fokus: der beschleunigte Ausbau der Kernenergie.

Mit einem umfassenden Maßnahmenpaket sollen Genehmigungsprozesse reformiert, kleinere Reaktoren gefördert und der Anteil von Atomstrom in den USA massiv gesteigert werden. Auslöser ist der explodierende Energiebedarf durch KI-Rechenzentren, der eine stabile, CO₂-arme Grundlastversorgung zwingend notwendig macht.

In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Unternehmen jetzt im Zentrum dieser energiepolitischen Neuausrichtung stehen, und wer vom kommenden Boom der Nuklearindustrie besonders profitieren könnte.

Holen Sie sich den neuesten Report! Verpassen Sie nicht, welche Aktien besonders von der Energiewende in den USA profitieren dürften, und laden Sie sich das Gratis-PDF jetzt kostenlos herunter.

Dieses exklusive Angebot gilt aber nur für kurze Zeit! Daher jetzt downloaden!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.