Tabula ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 18
[15.08.25]
TABULA ICAV
|Fund: Janus Henderson Tabula Lux AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.08.25
|LU2941599081
|16,417,383.00
|EUR
|40,000.00
|166,781,444.46
|10.1588
|Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.08.25
|LU2941599248
|298,179.00
|USD
|0
|3,050,385.27
|10.2300
|Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.08.25
|LU2941599834
|830,386.00
|GBP
|0
|8,401,303.03
|10.1173
|Fund: Janus Henderson Tabula USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.08.25
|LU2994520851
|10,547,742.00
|USD
|0
|107,770,304.09
|10.2174
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.08.25
|LU2994520935
|567,453.00
|USD
|0
|5,749,361.04
|10.1319
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.08.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|253,557.69
|10.1423
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.08.25
|LU2994521669
|25,000.00
|GBP
|0
|251,899.29
|10.0760
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|14.08.25
|LU2941599164
|21,844.00
|EUR
|0
|218,763.89
|10.0148
