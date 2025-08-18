© Foto: picture alliance / NurPhoto | Beata ZawrzelMorgan Stanley sieht Apple vor einer Wende dank stärkerer iPhone-Nachfrage und möglicher KI-Impulse, die den Kurs neu antreiben könnten.Nach einem schwachen Jahresauftakt sieht Morgan Stanley wieder Aufwärtspotenzial bei Apple. In einer neuen Analyse erklärte Analyst Erik Woodring, dass sich die "Apple-Story an einem Wendepunkt" befinden könnte. Insbesondere die robuste Nachfrage nach iPhones in China sorgt für Auftrieb bei den Prognosen. China treibt iPhone-Schätzungen nach oben Morgan Stanleys China-Team hob seine Schätzungen für die iPhone-Produktion im Septemberquartal um 8 Prozent an. Grund sei ein stärker als erwartetes Verkaufsvolumen im Juniquartal, das die Lagerbestände bei …Den vollständigen Artikel lesen ...
