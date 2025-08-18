The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.08.2025
ISIN Name
EU000A4DMK24 ESM 25-21.08.25
XS2351326991 PCPD CAPITAL 21/26
US80281LAM72 SANTA.UK GRP 20/26 FLR
DE000DL19T67 DT.BANK MTH 18/25
US427866AU28 HERSHEY CO. 15/25
DE000HLB0ZY2 LB.HESS.-THR.IS.Z.E08A/13
