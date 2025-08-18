München (ots/PRNewswire) -Der Sommer neigt sich dem Ende zu und mit ihm beginnt für viele die Rückkehr in den gewohnten Schul-, Uni-, oder Job-Alltag. Die Rückkehr in die Alltagsroutine bietet aber auch die Chance, neue Gewohnheiten zu etablieren und persönliche Ziele neu zu setzen.Nach dem Sommerurlaub fällt vielen der Weg zurück in den Alltag schwer: Laut einer aktuellen Umfrage von AliExpress geben 20,9 % an, noch nicht bereit zu sein den Sommer loszulassen und in gewohnte Routinen zurückzukehren. Zugleich motiviert 41,1 % der Befragten der September, die eigenen Gewohntheiten zu überdenken.41,5 % der Befragten Deutschen geben an, dass ihnen der saisonale Wechsel hilft, neu zu bewerten, was ihnen wirklich wichtig ist.Für 23,5 % der Deutschen steht das Thema Geldsparen nach dem Sommer ganz oben auf der Prioritätenliste. Und da 41,5 % den saisonalen Wechsel nutzen, um ihre Gewohnheiten zu überdenken, ist jetzt der ideale Moment, persönliche Ziele neu zu definieren und dabei clever zu sparen. AliExpress bietet dafür nicht nur Rabatte, sonder nauch praktische Alltagslösungen für jede Lebenslage und eine große Produktauswahl, die sich flexible an individuelle Bedürfnisse anpasst.Während des Sales vom 18. bis 27. August 2025 können Sie bis zu 80 % auf ausgewählte Produkte aus allen Kategorien sparen. Highlight ist das neue Feature "Überraschungs-Sparschwein", bei dem Verbraucher vom 18. bis 20. August die Chance haben Preise wie Gutscheine, Guthaben oder sogar Top-Tech-Produkte täglich zu gewinnen. Verbraucher müssen sich einfach nur täglich bei AliExpress einloggen, um das virtuelle Sparschwein zu "zertrümmern". Alle Preise können täglich eingesammelt werden.* Nach dem August-Sale können Verbraucher ihre Preise nur noch an einem Sonntag* einlösen.Ob für den Schulrucksack, den Arbeitsplatz oder den Studienstart: Hol dir, was du brauchst, um deinen Alltag smart zu gestalten.Blick auf das Trendprodukt im SeptemberMit der Rückkehr in den Alltag können kleine Dinge, die Freude bereiten, den Übergang deutlich angenehmer gestalten. Sammelfiguren von POP MART liegen in dieser Saison voll im Trend - nicht nur wegen ihres Designs, sondern auch durch ihre wachsende pop-kulturelle Bedeutung. Die Figur LABUBU hat POP MARTs THE MONSTERS-Serie zum Sommertrend schlechthin gemacht, während SKULLPANDAs "Temperature"-Serie als neues Must-have für diesen Herbst gehandelt wird. Der aufstrebende Favorit CRYBABY setzt mit seiner "Everybody Cries Sometimes"-Kollektion auf das Thema emotionale Resilienz auf eine Art, die viele anspricht. Ob als Hingucker auf dem Schreibtisch oder für einen kleinen Spaßmoment zwischendurch, diese Highlights bringen Persönlichkeit und Charme in jeden Alltag.Routinen neu denken, Einkauf mit AliExpress flexibel planenWenn es schnell gehen muss oder sich Pläne ändern: mit AliExpress bleibt der Einkauf flexibel. Produkte mit dem Hinweis "Local+" werden direkt aus europäischen Lagern versendet - mit kostenlosem Versand, kostenlosen Rücksendungen** und Lieferung in maximal sieben Tagen. AliExpress bietet zudem ein unkompliziertes Rückgabesystem: Bei beschädigten Artikeln oder Lieferverzögerungen von mehr als 30 Tagen gibt es bis zu 100 % Rückerstattung. Rückgaben sind bis zu 90 Tage nach Kauf bzw. 15 Tage nach Lieferung*** kostenlos möglich.* Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.** Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Kunden haben Anspruch auf eine kostenlose Rücksendung pro Bestellung, bis zu fünfmal pro Monat.*** Vorbehaltlich der geltenden Geschäftsbedingungen.Methodik: Die Umfrage wurde von Censuswide mit einer Stichprobe von 2.000 Personen in Deutschland (ab 18 Jahren, national repräsentativ) durchgeführt. Der Befragungszeitraum war vom 30. April bis 7. Mai 2025. Censuswide ist Mitglied der Market Research Society (MRS) und richtet sich nach deren Verhaltenskodex sowie den ESOMAR-Richtlinien. Zudem ist Censuswide Mitglied des British Polling Council.Über AliExpress:AliExpress wurde 2010 gegründet und ist eine globale E-Commerce-Plattform, die das Einkaufserlebnis für Hunderte Millionen Verbraucher*innen in über 200 Ländern und Regionen verbessert. AliExpress ist Teil der Alibaba International Digital Commerce Group.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2751436/2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2351026/5462150/logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/back-to-routine-mit-aliexpress-so-gelingt-der-wechsel-vom-ferienmodus-in-den-alltag-302531033.htmlPressekontakt:Edelman GmbH,AliExpressGermany@edelman.comOriginal-Content von: AliExpress, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145686/6098437