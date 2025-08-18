DJ PTA-DD: UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
UKO Microshops AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Puch bei Hallein (pta000/18.08.2025/08:06 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name UKO Holding GmbH, Moritz Unterkofler 2 Grund der Meldung Die UKO Holding GmbH steht in enger Beziehung zu Moritz Unterkofler, Vorstand der UKO Microshops AG. a) Position/Status Moritz Unterkofler ist auch Eigentümer (100%) der UKO Holding GmbH, welche Mehrheitsaktionärin der UKO Microshops AG ist. Weiters ist Moritz Unterkofler auch Geschäftsführer der UKO Holding GmbH. b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name UKO Microshops AG b) LEI 529900RCLHRW6EFYDA66 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Inhaberaktie Instruments Kennung ISIN: AT1UKOSHOPS1, UKO (Kürzel) b) Art des Geschäfts Verkauf c) Preis(e) Volumen 5,0000 40 5,0000 100 5,0000 250 5,0000 300 5,0000 1.700 5,0000 4.610 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 5,0000 7.000 e) Datum des Geschäfts 14.08.2025 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Wiener Börse AG MIC XWBO (Wien) 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Die UKO Holding GmbH steht in enger Beziehung zu Moritz Unterkofler, Vorstand der UKO Microshops AG. Moritz Unterkofler ist auch Eigentümer (100%) der UKO Holding GmbH, welche Mehrheitsaktionärin der UKO Microshops AG ist. Weiters ist Moritz Unterkofler auch Geschäftsführer der UKO Holding GmbH.
Aussender: UKO Microshops AG Urstein Süd 9 5412 Puch bei Hallein Österreich Ansprechpartner: Maximilian Huber Tel.: +43 664 1890275 E-Mail: mh@uko-microshops.com Website: www.uko-microshops.com ISIN(s): AT1UKOSHOPS1 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Direct Market Plus)
