Nachdem der Bitcoin am vergangenen Donnerstag noch auf ein neues Allzeithoch steigen konnte, ging ihm zuletzt etwas die Puste aus. Fehlende Anschlusskäufe drückten ihn rasch wieder unter die 120.000 Dollar-Marke. Und zu Beginn dieser Woche geht es sogar noch deutlicher nach unten.Mehr als sieben Prozent notiert der Bitcoin am Montagmorgen unter seinem in der vergangenen Woche markierten Allzeithoch. Aktuell kostet ein Bitcoin 115.237 Dollar. Am Donnerstag war der Bitcoin erstmals über die Marke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär