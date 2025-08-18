© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Amber BaeslerDie Wall Street blickt gespannt nach Jackson Hole: Fed-Chef Jerome Powell muss zwischen Zinssenkungen und Inflationssorgen balancieren. Jeder Satz könnte die Märkte bewegen.Die US-Aktienfutures schwanken zu Wochenbeginn, nachdem das Gipfeltreffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin am Freitag ohne Durchbruch endete. Anleger richten ihren Blick nun auf das Fed-Treffen in Jackson Hole, wo Fed-Chef Jerome Powell am Freitag seine mit Spannung erwartete Rede halten wird. Powell steht in Jackson Hole vor einem Balanceakt. Während die Trump-Regierung massiven Druck auf die Fed ausübt, mahnen Analysten zur Vorsicht. "Der Markt hat sich bereits darauf eingestellt, dass [Powell] zumindest einen …Den vollständigen Artikel lesen ...
