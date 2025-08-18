Anzeige
Montag, 18.08.2025
18.08.2025 08:54 Uhr
Tabula ICAV - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, August 18

[18.08.25]

TABULA ICAV

Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE00BN4GXL6312,617,633.00EUR0123,730,513.999.8062
Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE00BN4GXM7031,280.00SEK03,081,410.8398.5106
Fund: Tabula Gl IG Cr CURVE Stpnr UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE00BMQ5Y557458,600.00EUR050,991,838.81111.1902
Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USDValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE00BMDWWS8544,815.00USD05,363,939.02119.6907
Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USDValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE00BN0T9H7052,240.00GBP06,074,707.43116.2846
Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USDValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE00BKX90X6754,119.00EUR05,921,966.51109.4249
Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USDValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE00BKX90W5017,507.00CHF01,719,984.3598.2455
Fund: Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - USDValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE000L1I4R941,794,226.00USD020,369,517.0311.3528
Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - GBP HEDGED DISTRIBUTINGValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE000LJG9WK1520,212.00GBP05,253,825.3610.0994
Fund: Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - USD AccValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE000JL9SV5140,471.00USD0475,495.6811.749
Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - SEK-Hedged AccValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE000BQ3SE473,710,547.00SEK0411,181,436.29110.8142
Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged DistValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE000LSFKN16656,306.00GBP06,648,418.1610.13
Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - EUR-Hedged DistValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE000LH4DDC2272,747.00EUR03,011,231.1011.0404
Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE000WXLHR761,033,673.00EUR011,031,927.7710.6726
Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF-GBP HEDGED ACCValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE000P7C793056,676.00GBP0619,904.8810.9377
JANUS HENDERSON TABULA JAPAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE000CV0WWL411,000,000.00JPY01,249,845,747.39113.6223
JANUS HENDERSON TABULA PAN EUROPEAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE0002A3VE77700,000.00EUR08,469,701.3612.0996
Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE000YMBL8442,090,566.00USD021,194,621.9210.1382
Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE000RH1ZG2745,000.00USD0462,851.2610.2856
JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE000CCQKON92,034,999.00EUR020,471,874.1210.0599
JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE000I8CR2Q45,005.00EUR050,309.3510.0518
JANUS HENDERSON TABULA US TRANSFORMATIONAL GROWTH EQUITY UCITS ETFValuation DateISIN CodeShares in IssueCurrencyShare Redeemed since Previous ValuationNET Asset ValueNAV per Share Ex Dividend Date
15.08.25IE0009ZTL4B5510,000.00USD05,144,044.5010.0864

