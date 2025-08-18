Hamburg/Los Angeles (ots) -Wie schon in vorherigen Kampagnen wagt es Pullover Films Mythen einzureißen, um Großes entstehen zu lassen.Woodstock, Love, Peace and Harmonie ins heute zu bringen und einen Vibe zu erzeugen der in Amerika Lust auf ein angesagtes, deutsches Erfrischungsgetränk macht - und das alles KI-generiert? Easy.Zur US-Markteinführung von Paulaner SUNSET lässt das Start Up Paulaner Sunset mit Hilfe der Hamburger Produktionsfirma Pullover Films ein Lebensgefühl von Love and Peace generieren, das die Sehnsucht einer ganzen Generation einfängt. Es entstand ein emotionaler Spot, der das Herz öffnet und einen in dem Glauben zurück lässt, dass die Welt ein besserer Ort werden kann."Mit 'Love and Peace' wollten wir nicht nur Werbung machen, sondern das Lebensgefühl einer ganzen Generation neu interpretieren - und zeigen, wie KI dieses Gefühl in eine visuelle Sprache der Gegenwart übersetzen kann", erklärt Patrick Höchstetter, Gründer von Pullover Films.Mit einem Award-Winning Team, bestehend aus Patrick Höchstetter, Charley Stadler, Malte Hagemeister, Axel Weirowski und Jantra Kress-Bleiziffer wurde eine Hommage an die unvergessliche Stimmung der 1970er-Jahre entwickelt. Inspiration lieferte unter anderem das Woodstock-Festival, das heute vor genau 56 Jahren begann.Die Produktion vereint KI-basierte Bildwelten mit klassischem Storytelling und einer musikalischen Inszenierung, die das Gesamtwerk vollendet. Den Soundtrack komponierte Malte Hagemeister (California Music), der bereits mit dem viralen BRLO-Bier-Spot einen großen Erfolg verbuchte.Pullover Films hatte 2024 mit genau diesem BRLO-Spot weltweit für Schlagzeilen gesorgt - mit über einer Milliarde Aufrufen in nur einer Woche.Nach einem Jahr kreativer Entwicklung feiert die Kampagne heute Premiere und bildet das Herzstück des Amazon-Launches von Paulaner Sunset in den USA. Sie transportiert ein zeitloses Gefühl von Gemeinschaft, Lebensfreude und Optimismus - und zeigt, wie sich eine Traditionsmarke unter Nutzung modernster Technologie innovativ positioniert.PEACE.Link Filmhttps://youtu.be/TPdwmSxI17cDownload Link Filmhttps://ots.de/sGxUaCLink Music Humanhttps://ots.de/01PLp4Pressekontakt:PR AffairsPatrick Höchstetter+491733879015patrick@pulloverfilms.deOriginal-Content von: Pullover Films GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180565/6098463