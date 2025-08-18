EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.hypo-wohnbaubank.at/PDF/Halbjahresbericht-2025_WBB.pdf
18.08.2025 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hypo-Wohnbaubank Aktiengesellschaft
|Brucknerstraße 8
|1043 Wien
|Österreich
|Internet:
|https://www.hypo-wohnbaubank.at/
