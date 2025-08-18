Wien (ots) -Vom Flughafen in 16 Minuten mit dem City Airport Train Vienna in die Wiener Innenstadt reisen und jetzt touristische Zusatzprodukte und Airport-Transfer von nur einem Anbieter buchen!In 16 Minuten nonstop vom Flughafen Wien in die Wiener Innenstadt reisen, dazu gratis Gepäckaufgabe direkt im CAT Terminal Wien Mitte sowie viele weitere Vorteile und besonderen Kund:innenservice genießen - das bietet der City Airport Train Vienna!Die Expressverbindung zwischen dem Wiener City Center und dem Wiener Flughafen überzeugt mit zahlreichen Zusatzleistungen wie komfortablen Sitzgelegenheiten, gratis WLAN, einem kostenfreien mehrsprachigen Lektüre-Angebot sowie ePapers und Steckdosen und gratis Schließfächer für CAT Kund:innen. Persönliche Betreuung im Zug und an den beiden Endstellen unterstreicht das Premium-Angebot. Kinder unter 15 Jahren fahren zudem gratis mit dem CAT.Ab sofort vertreibt der City Airport Train Vienna nicht nur Tickets für die Reise zwischen Flughafen und Stadtzentrum - auch eine Reihe von touristischen Zusatzprodukten können nun bereits am Flughafen oder online gemeinsam mit dem CAT-Ticket erworben werden. Dazu gehören die Vienna City Card für 24, 48 und 72 Stunden sowie 7 Tage, der Vienna Pass als 1, 2, 3, oder 6 Tages Ticket und Stadtrundfahrten mit Big Bus. So kann man Airport-Transfer und Sightseeing-Pässe bereits vor Reiseantritt von nur einem Anbieter beziehen."Mit diesem neuen Angebot können Wien-Reisende bereits bei der Reiseplanung online die Vienna City Card oder den beliebten Vienna PASS mit zahlreichen Vergünstigungen gemeinsam mit dem CAT-Ticket erstehen. Oder sie profitieren bei ihrer Ankunft am Wiener Flughafen von der umfassenden Beratung durch unsere CAT-Mitarbeiter:innen.", so die CAT-Geschäftsführer Michael Forstner und Christoph Korherr.Bei der Heimreise: bequemer reisen mit dem CAT City Check-InBeim CAT City Check-In gibt es die Möglichkeit, das Gepäck bereits im CAT-Foyer in Wien Mitte abzugeben. Am Flughafen geht es dann stressfrei nur mit dem Handgepäck direkt zum Gate. Der CAT City Check-in wurde vor Kurzem umfassend erneuert und für die noch intuitivere Nutzung umgestaltet. Man kann nun vor Ort einchecken, die Bordkarten und natürlich auch den Bag tag ausdrucken und das Gepäck abgeben, das verlässlich zum Flughafen und in Folge zur Zieldestination transportiert wird.Die CAT-Fahrzeiten05:37 Uhr bis 23:37 Uhr (alle 30 Minuten, 7 Tage die Woche)Über den CAT:Serviceorientiert, stressfrei und umweltfreundlich: Der City Airport Train Vienna (CAT) ist mit 16 Minuten Fahrzeit Wiens schnellste und komfortabelste nonstop Verbindung zwischen dem Flughafen und der Innenstadt. Dank kundenorientierter Serviceleistungen wie City Check-In, persönlicher Beratung durch Train Attendants sowie emissionsfreiem Bahnstrom überzeugt der CAT mit Qualität und Nachhaltigkeit. Der CAT steht zu 50,1 Prozent im Eigentum der Flughafen Wien AG und gehört zu 49,9 Prozent der ÖBB. Weitere Informationen zum City Airport Train Vienna auf www.cityairporttrain.comPressekontakt:Mag. Julia KemetnerMarketing & Corporate CommunicationsCity Air Terminal Betriebsgesellschaft mbH.Postfach 11300 Wien-FlughafenÖsterreichTelefon: +43 664 8356744julia.kemetner @viennaairport.comOriginal-Content von: City Airport Train (CAT)/City Air Terminal Betriebs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180567/6098496