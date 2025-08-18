FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist wenig verändert in die neue Woche gestartet. Die Gemeinschaftswährung notierte am Montagvormittag bei 1,1703 US-Dollar und damit auf dem Niveau vom Freitagabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,1688 Dollar festgesetzt.

Gesprächsthema am Markt ist das Treffen in Alaska zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin. Dieses habe am Wochenende in Sachen Waffenstillstand und Frieden in der Ukraine keine wesentlichen Fortschritte gebracht, schrieben die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen, Helaba.

Nun richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Treffen des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj mit Trump im Weißen Haus. Geplant ist neben dieser bilateralen Zusammenkunft etwas später eine weitere in größerer Runde mit europäischen Spitzenpolitikern.

Ansonsten bleibe es am Montag datenseitig ruhig, fuhren die Helaba-Experten fort. Erst im Verlauf der Woche werde es spannend, beginnend mit den Bauzahlen am Dienstag./la/mis