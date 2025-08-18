Berlin (ots) -eRecht24, Deutschlands führende Plattform für rechtssichere Websites, präsentiert umfassende Neuerungen für Premium-Mitglieder. Im Zentrum steht der neue digitale Vertragsabschluss: Verträge können online zwischen zwei Parteien geschlossen und rechtssicher mit einer digitalen Signatur versehen werden. AGB lassen sich direkt integrieren, ergänzt um Funktionen wie Upload-Möglichkeit, Kommentarfeld, Zeitstempel und automatische Benachrichtigungen.Der Projekt-Manager wurde erweitert und ermöglicht nun die zentrale Verwaltung aller Rechtstexte - von Datenschutz und Impressum über Barrierefreiheit, KI und Social Media bis hin zu Cookie Consent. Für Letzteres steht nun der Anbieter CCM19 zur Verfügung.Das Angebot umfasst zudem neue Premium-Generatoren, Praxis-Guides, Videos und Checklisten zu aktuellen Rechtsthemen. Ein überarbeitetes Premium-Dashboard bietet mehr Benutzerfreundlichkeit und schnellen Zugriff auf alle Tools.Auch die Datenschutz-Management-Software wurde optimiert, um Datenschutzprozesse in Unternehmen noch effizienter zu gestalten.Alle Lösungen stehen Premium-Mitgliedern exklusiv im eRecht24-Account zur Verfügung - rechtssicher, praxisnah und einfach in der Anwendung.Zu eRecht24 Premium: https://www.e-recht24.de/mitglieder/ (https://www.e-recht24.de/e24link/3uv31)Pressekontakt:Christiane Pirlich+49 175 7775998pirlich@e-recht24.deOriginal-Content von: eRecht24 GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114014/6098505