Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc (MTIX LN) Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s) 18-Aug-2025 / 09:10 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =----------------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc DEALING DATE: 15-Aug-2025 NAV PER SHARE: EUR: 165.7848 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 6603902 CODE: MTIX LN ISIN: LU1650491282 =----------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =----------------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1650491282 Category Code: NAV TIDM: MTIX LN LEI Code: 5493001RO4S2BX8YKF41 Sequence No.: 399142 EQS News ID: 2185062 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
August 18, 2025 03:11 ET (07:11 GMT)
